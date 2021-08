L’ex maestra che crea quadri con gli stracci 

La donna che trasforma gli stracci in opere d’arte è una signora minuta, che ha ripreso in mano la sua vita. Dopo anni dedicati all’insegnamento, Anna Beatrice Lai, 72 anni, ha deciso che era arrivato il momento di cambiare. L’ispirazione le è arrivata in un pomeriggio che accompagnava l’anziana madre a fare delle commissioni: «Uscivo all’ospedale con mia madre che doveva comprare della biancheria. È stata come una folgorazione improvvisa. Mi sono detta “ho passato la vita a parlare con gli alunni per spiegare le lezioni, adesso devo fare qualcosa stando zitta”».

Stracci e arte

E così Loi si è inventata la filopittura: «Avevo bisogno di qualcosa che mi rilassasse. Non potevo andare fuori perché dovevo accudire i mei anziani genitori e così ho comprato un pezzo di canapa». All’inizio la prova è con il ricamo. «Ricordo che mia madre mi disse “ma cosa ti metti a ricamare adesso, se non lo sai fare. Tanto dovrai buttare via tutto”». E invece nessuno ha buttato via niente e le mani di Anna Beatrice Lai sono diventate piano piano, mani d’oro. «Il mio obiettivo era ridare vita alle cose vecchie, a quelle che devi buttare via. Così ho pensato “farò il pittore usando ago e filo” per dare un nuovo significato a quello che sembra non serva più, come se volessi chiudere le ferite della vita». E da lì dal ricamo passa alla pittura, ma tutta speciale con l’ago e con il filo, ridando vita a vecchi stracci per lavare per terra, a strofinacci da cucina a pezzi di stoffa senza dignità.

Scrivere nel tessuto

«Volevo abbracciare la trama e l’ordito, scrivere entrando nella trama del tessuto». E Lai della filopittura si è fatta anche il manifesto con regole precise. «Primo punto: la mia arte è lavabile a 60 gradi, perché la metti in lavatrice. Poi l’arte è tattile perché la puoi toccare e sentire se ci passi la mano sopra. E ancora l’arte è ecologica perché quando ti stufi lo butti nell’umido e l’arte è democratica perché chiunque con ago e filo troverà modo di aggiungere qualcosa. Infine l’arte è calpestabile perché l’ho messa sugli arazzi e ci ho fatto camminare sopra i bambini». Piano piano col tempo Lai ha raggiunto la sua missione ridando vita ad esempio a uno strofinaccio, trasformandolo in un bellissimo fondale marino con il punto raso e il punto a vista al contrario. «Uso anche la lana a seconda di quello che voglio rappresentare». Come ha fatto ad esempio nei “Ladri di ciliegie”, uno straccio per lavare a terra dove ha inciso la biografia di un povero Cristo, con al centro un buco che rappresenta la ferita della vita. «Ogni volta che mi metto all’opera, sento il brivido dell’imprevisto. Dall’incrocio di linee nasce qualcosa che all’inizio non sapevo». Come il canovaccio sui cui ago e filo hanno disegnato nuove forme che ricordano il caldo della cenere, la brezza dei giri nella centrifuga, il sole sotto il quale è stato steso

La scuola

«Tutti possono imparare a farlo per dare un senso a quello che non lo aveva più». E come fare Anna Beatrice Lai lo insegna ai suoi allievi a Casa Olla in via Porcu, dove le sue alunne, casalinghe, studentesse disoccupate di ogni età, la seguono scrupolosamente.

«È un mondo nuovo e molto bello» dicono le allieve. Qualcuna sapeva già cucire, altre invece no, «con lei impariamo davvero come qualcosa che sembra non avere più dignità è capace di acquistare una nuova vita».

Lai annuisce: «Questo è l’importante, il messaggio: dimostrare che tutto può riavere una nuova vita».

