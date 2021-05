L’ex guardiola accoglierà i turisti 

La grande scritta “infopoint” è un richiamo fortissimo per quanti percorrono la statale 126. Non è un luogo che il Comune di Iglesias ha scelto a caso: acquisito dall'Igea l'immobile che un tempo era l'ex guardiola mineraria, all'ingresso di San Giovanni miniera, ha voluto trasformarlo in spazio per le informazioni turistiche e stazione dei pulmini che porteranno visitatori nei luoghi di maggiore attrazione, emergenza Covid permettendo e compatibilmente con i tempi (solitamente biblici) necessari per procedere all'acquisto dei mezzi.

L’area

È una posizione strategica che fa parte delle scelte finalizzate a garantire una massima visibilità del nostro patrimonio - argomenta il sindaco, Mauro Usai - insieme alla cartellonistica rinnovata e alle altre azioni messe in campo in vista della, speriamo imminente, ripartenza«. Ovvero: «Formazione continua delle guide turistiche, pannelli turistici che contiamo di installare presto, oltre che all'aeroporto di Elmas dove già sono presenti, anche negli scali di Olbia e Alghero».

L'infopoint di San Giovanni miniera non è un luogo a caso anche perché la frazione affacciata sulla 126 (che collega il Sulcis a Iglesias e quest'ultima alla quattro corsie per Cagliari) è considerata una delle porte del Parco geominerario, percorso obbligato per quanti scelgono di visitare la grotta Santa Barbara e meta anche dei tanti pellegrini che, in ogni periodo dell'anno, percorrono il Cammino minerario di Santa Barbara. Luogo simbolo della storia mineraria e della ricchezza ambientale del territorio, a dispetto dei numerosi edifici che continuano a cadere a pezzi e dei rifiuti, numerosi, lungo il percorso e all'interno delle pertinenze dell'Igea, ben visibili a tutti i visitatori.

Gli operatori

Scenario emblematico delle luci e ombre che si allungano sull'imminente stagione turistica. Intanto gli umori degli operatori, al riguardo, sono all'insegna della speranza e preoccupazione. <Ci stiamo preparando, ma purtroppo si naviga a vista perché non è definita la questione delle riaperture e le modalità - dice Attilio Casti, presidente del Consorzio turistico per l'Iglesiente - Le richieste ci sono sia da privati sia da gruppi con i quali stringiamo accordi nelle fiere. Analizzando le prenotazioni, emerge che anche quest'anno ci sarà una conferma di turismo italiano a luglio e agosto, mentre per gli stranieri da settembre-novembre».

Le offerte

Nell'incertezza gli operatori del settore provano a estendere le offerte. Tiziana Dedola, che con il compagno Marco Bigatti è titolare del B&B “Pedra rubia”, ha deciso di giocare la carta del bonus vacanze: «Ciò permette di andare un po' incontro alle esigenze dei vacanzieri. Essendo guide, io turistica e Marco alpina, cerchiamo di attirare visitatori proponendo le escursioni e le arrampicate oltre al soggiorno». La scrittrice Clelia Martuzzu, del B&B “Mare, monti e miniere”, conferma che «le prenotazioni vanno a rilento e a meno di un miracolo, l'estate sembra compromessa. Ma siamo pronti ad accogliere i visitatori».

