L’ex colonia diventa parco urbano 

«Un fine anno coi botti» ha commentato sui social il sindaco Nanni Campus. Corredando il post con la foto del decreto ministeriale che il 30 dicembre dell’anno appena concluso ha assegnato 16 milioni al Comune di Sassari per il progetto di riqualificazione della ex colonia campestre in via Savoia, storico complesso ottocentesco nel quartiere di Cappuccini. Un’area abbandonata da anni, in mano ai vandali, con edifici che hanno ospitato asilo e sede della circoscrizione, in un parco urbano di 5 ettari. Progetto che l’amministrazione guidata da Campus ha presentato in estate ed è stato ritenuto valido nell’ambito del finanziamento europeo riservato ai Contributi ai Comuni da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana anni 2021-2026.

Per rispettare gli obiettivi intermedi e finali, il Comune di Sassari dovrà aggiudicare i lavori entro il giugno 2023 e terminarli entro marzo 2026.

La storia

Alla fine dell’Ottocento era la “Colonia Campestre per i bambini gracili e bisognosi di Sassari”. A metà del Novecento ha ospitato anche una scuola elementare e qualche decennio dopo la sede della Circoscrizione, poi chiusa e occupata per anni da alcune famiglie. Nel 2014 l’allora Giunta Ganau aveva speso 271 mila euro per il restauro e recupero dello spazio verde e dell’ex asilo. Dopo di che il progressivo abbandono e la crescente incuria che ha trasformato l’area in una sorta di discarica e terra di nessuno, dove faticosamente convivono una palestra e una scuola, sede distaccata dell’istituto comprensivo Pertini-Biasi (la numero 5).

Il progetto