«L’ex carcere? Il Demanio non molla» 

Una battaglia persa. Il Comune da vent’anni ci prova a incamerare nel proprio patrimonio immobiliare l’ex carcere di piazza Manno e da vent’anni la risposta del Demanio è identica alla prima: spiacenti ma non è possibile aderire alla vostra richiesta perché lo Stato lo ristrutturerà per adibirlo a sede dei propri uffici territoriali. In vent’anni non ha spostato una scrivania e chissà quando mai la sposterà, l’importante è che non ci metta piede il Comune.

La sruttura

Visto da fuori l’ex carcere di piazza Manno è “lindo e pinto”: bello, con la sua facciata e le mura anti evasione tirate a lucido. Dentro però è tutto il contrario, dopo quasi un lustro dal trasferimento nella nuova struttura di Massama, dalle finestre di quella che fu la reggia dei Giudici di Arborea, non è filtrato un raggio di sole. Tutto sbarrato e ancora chissà quanto resterà così, visto che il Demanio, proprietario dell’immobile, da vent’anni ripete come un disco rotto che non ha nessuna intenzione di mollarlo.

Il Comune

«È proprio così. Anche da poco abbiamo riproposto la richiesta attraverso la Regione che dovrebbe ricevere la struttura per poi girarla al Comune ma il Demanio è fermo nella sua decisione. Ripete che ha in progetto la ristrutturazione della struttura per adibirla a sede degli uffici finanziari di via Pietri che il Ministero delle Finanze ha in locazione» (pagando quasi 700 mila euro di affitto), commenta l’assessore alla cultura e vice sindaco Massimiliano Sanna.

L’ex sindaco

L’ex sindaco Guido tenda ricorda: «Rivendicai con forza in passato, la sede dei giudici di Arborea al punto di proporre allo Stato in cambio della Reggia giudicale, alcuni terreni compresi tra la via Emilio Lussu e il viale Rokfeller alla periferia ovest della città. In quell’area lo Stato avrebbe potuto realizzare per i suoi uffici una struttura completamente nuova a costi inferiori rispetto a quelli previsti per la ristrutturazione dell’ex carcere». Niente da fare, ancora picche. «Di proposte se ne potrebbero fare tante ma il Demanio non si schioda», sintetizza il vice sindaco di oggi Massimiliano Sanna.

L’interrogazione

Nel 2015 il consigliere regionale Attilio Dedoni interroga il presidente della Regione di allora Francesco Pigliaru per sapere «quali misure la Giunta regionale intenda adottare per trasferire l’immobile al Comune affinché torni nella piena disponibilità della comunità cittadina».

La Regione

L’assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica Cristiano Erriu svela che la Regione ha manifestato l’interesse all’acquisizione dell’ex carcere ma che l’Agenzia del demanio non ha risposto. Erriu aggiunge anche che «non si ha conoscenza del piano di eventuale trasferimento della sede dell’Agenzia delle entrate all’ex carcere e che allo stato attuale non risulta alcun tipo di documentazione circa un’eventuale volontà da parte del Comune di Oristano per l’acquisizione degli immobili». Fatto sta che le Finanze stanno a San Nicola pagando 660 mila euro di locazione all’anno e l’ex carcere è vuoto tutto l’anno.

