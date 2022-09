L’ex aspirante sindaca diserta l’Aula 

Da più di 14 mesi non si presenta in Consiglio comunale ed è arrivata a collezionare 15 assenze consecutive nell’assemblea cittadina. È il caso della consigliera Daniela Inconis, 42 anni, che tre anni fa aveva sfidato il sindaco uscente Carlo Tomasi a capo della lista “SìAmo San Gavino Monreale”. Su di lei avevano riposto le speranze un certo numero di cittadini che oggi, insieme ai consiglieri comunali di minoranza e a quelli del gruppo misto, non riescono a capire i motivi di questa latitanza anche perché lo statuto comunale prevede la decadenza dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo.

Botta e risposta

Sulla questione interviene il consigliere del gruppo misto Stefano Altea: «Per il rispetto che abbiamo sempre dimostrato per il Consiglio comunale e per il ruolo fondamentale che ricopre non possiamo che manifestare un dispiacere per l’assenza così prolungata di un suo membro. Riteniamo che già da tempo il sindaco Carlo Tomasi, come presidente del Consiglio, si sarebbe dovuto attivare per la decadenza al fine di far subentrare l’avente diritto al più presto. Questa inerzia del primo cittadino dimostra come egli non sia imparziale e adeguato nello svolgimento del ruolo di presidente del Consiglio». L’ultima presenza di Daniela Inconis nell’assemblea cittadina risale al 15 giugno 2021, da allora quasi 15 mesi ininterrotti di assenze, ma il sindaco Carlo Tomasi cerca di mediare e almeno fino ad oggi non ha chiesto la decadenza della consigliera: «Daniela Inconis – sottolinea il sindaco – ha giustificato l’assenza alle ultime due sedute. Ora, per cortesia istituzionale, aspetto che risolva i problemi che le impediscono di partecipare».

Lo statuto

Ma il consigliere Stefano Altea cita lo statuto comunale: «L’articolo 14 comma 13 evidenzia che i consiglieri comunali che risultino assenti senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti secondo le modalità indicate dal regolamento». Non resta che attendere le prossime sedute. Intanto, restano sconosciuti i motivi di quest’assenza prolungata. Daniela Inconis, contattata telefonicamente, non risponde e non dà spiegazioni sulle motivazioni della sua latitanza in aula. Una situazione che ha creato un certo imbarazzo tra i consiglieri di minoranza a partire dal capogruppo Nicola Garau e tra gli altri consiglieri Angela Canargiu, Antonella Matzeu e Stefano Musanti. «Come minoranza – rimarca il capogruppo Nicola Garau, 64 anni – sappiamo che alcune volte ha avuto delle motivazioni e a breve la incontreremo per un confronto». In campagna elettorale Daniela Inconis, psicologa del lavoro e delle organizzazioni sociali, aveva esposto la sua visione per rilanciare i settori più importanti per il paese, mentre in Consiglio comunale si era fatta sostenitrice della battaglia contro il 5G, mettendo in evidenza i possibili rischi per la salute dei cittadini sangavinesi. Poi più niente e solo un silenzio che per molti rimane inspiegabile.