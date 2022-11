L’Europa delle Dinamo passa per la Francia 

La Francia nel destino europeo delle due Dinamo. Quella maschile ha rimediato una sconfitta a Digione che rende difficilissimo l’approdo alla fase successiva, quella femminile ospita stasera al Palaserradimigni (alle 20) il quotato Villeneuve d’Ascq. Se per la Dinamo Women però è appena la seconda stagione in Eurocup, per la squadra maschile si tratta dell’undicesima annata in una coppa europea e i magri risultati aprono un interrogativo sulla competitività in Champions.

Bilancio di 2/15

Nelle ultime 15 partite soltanto due vittorie per i biancoblù. Vanno fatti dei distinguo. Quest’anno la formazione di Bucchi è ancora al palo dopo tre giornate, ma c’è il girone di ritorno per acciuffare il secondo o il terzo posto che vale gli spareggi. Due partite in casa contro il Paok Salonicco (va ribaltato il -20) e contro Digione dove il saldo è più contenuto (-8), mentre è possibile che nell'ultima gara, quella di Malaga in Spagna, i padroni di casa siano già sicuri del primato e quindi non particolarmente motivati.

L’anno scorso la Dinamo ha vinto solo una gara, al Palaserradimigni contro il Ludwigsburg per 82-75. Per il resto cinque sconfitte pesanti con media di 20 punti incassati e conseguente eliminazione. Nella stagione 2020/21 con coach Pozzecco i biancoblù vinsero 4 gare su 6 nella fase a gironi accedendo al Last 16 sempre a gironi da quattro, dove riuscirono a battere solo il Bamberg e persero cinque volte. A Nymburk però la sconfitta di un punto con gli arbitri che scipparono due rimesse a Sassari nel finale; a Bamberg la formazione sassarese fu beffata in volata in una gara giocata senza i play Spissu e Katic alle prese col Covid.

Eurocup femminile