L’Europa chiama gli azzurri 

Un weekend ad alto contenuto tecnico e spettacolare attende l’atletica azzurra, con un forte coinvolgimento della Sardegna. A Chorzow, in Polonia, sulla pista delle World Relays vanno in scena gli Europei a squadre (l’ex Coppa Europa) e questa volta Lorenzo Patta e Dalia Kaddari non faranno da semplici spettatori.

Europei a squadre

Nella prima delle due giornate, priva dei due big Marcell Jacobs e Filippo Tortu, la velocità azzurra si affida a Lorenzo Patta. Per i 21 anni (compiuti domenica scorsa), il dt Antonio La Torre ha regalato alla matricola azzurra (in forza alla Fiamme Gialle ma proveniente dall’Atletica Oristano) l’opportunità di correre prima i 100 metri (alle 16.25) e quindi l’ultima frazione nella 4x100 azzurra, chiamata a concludere il programma alle 19.14. Il 10”13 di Savona è la sua base di partenza, così come il 23”21 di Rieti deve esserlo per Dalia Kaddari, scelta a rappresentare l’Italia (ogni nazione presenta un solo nome per specialità) sui 200 metri di domani alle 14.48. La quartese corre per la patria e per se stessa, perché con un buon crono avrebbe l'opportunità di scalare le graduatorie internazionali e alimentare le speranze olimpiche.

I campionati sardi

Intanto la pista - azzurra anche quella - del “Riccardo Santoru” di Cagliari, si prepara a ospitare in due giornate i campionati sardi individuali assoluti.

Antonio Moro (Delogu) sui 100, Stefano Ferreri (Atl. Olbia) sugli 800, Riccardo Spanu e Gabriele Motzo (Isolarun, entrambi sotto i 4 minuti nei 1500), Jhonatam Maullu (Dinamica) nel giavellotto sono alcuni dei protagonisti più attesi in campo maschile. Tra le donne, soprattutto in alcune prove di corsa il Cus Cagliari la fa da padrone con le sue campionesse (citare Claudia Pinna ed Elisa Pintus è senz’altro riduttivo), ma c’è curiosità per le prove della velocista Giulia Mannu (Delogu) o della giovane mezzofondista Francesca Serra (Atl. Sinnai). Oggi si inizia alle 16.30, con le gare sugli ostacoli alti (110 e 100hs), e gli 80 metri Cadette e Cadetti. Domani pomeriggio le prime prove (martello e 400hs) alle 15.30.

