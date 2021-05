L’Europa blocca i salumi sardi 

Quintali di salumi diretti verso il Continente o l’Europa sono parcheggiati da ieri nei salumifici sardi. Fermi a causa della difficile interpretazione di alcune norme di controllo della peste suina previste dal regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2021/605, entrato in vigore il 21 aprile. Diverse aziende stanno subendo il massimo della pena: la sospensione del rilascio della certificazione sanitaria dei prodotti e, quindi, il blocco delle esportazioni.

Aziende in crisi

I salumi destinati al mercato extra-regionale non possono lasciare, ad esempio, lo stabilimento di Su Sirboni a Settimo San Pietro: «Il veterinario non può certificare le carni», spiega il titolare Tonino Vacca, 60 anni. «Quindi noi non possiamo fare fede agli impegni presi: abbiamo promozioni in corso nel Continente, di cui una in Lombardia che riguarda 300 punti vendita. È paradossale: i salumifici isolani, che garantiscono almeno 200 posti di lavoro, sono costretti ad acquistare le carni da fuori e poi non possono rispedirle una volta trasformate».

«La decisione del Consiglio Europeo di collocare la Sardegna in zona III, la più restrittiva, è discriminante. Nell’isola non si registrano da tre anni focolai di peste suina negli allevamenti domestici e da oltre un anno non ce ne sono tra i cinghiali» spiega Salvatore Frongia, 55 anni, del salumificio Rovajo di Desulo. «Le zone di restrizione sono state invece adeguate per altri Paesi, come la Polonia, portata al livello I, il meno limitante, nonostante l’Est Europa sia interessato da una diffusione immensa del contagio anche nei suini allevati. È inutile portare avanti progetti di filiera di suini sardi se non abbiamo la possibilità di varcare i confini isolani».

L’interrogazione

Il deputato del MoVimento 5 Stelle Alberto Manca ha avanzato un’interrogazione sul tema al Ministro della Salute Roberto Speranza e a quello delle Politiche agricole e aorestali Stefano Patuanelli: «Bisogna fare chiarezza al più presto. Il settore sopravvive da 40 anni fra le maglie di normative asfissianti», dichiara in una nota. «Auspico un’interlocuzione con gli organi regionali competenti e linee guida ministeriali che chiariscano quale debba essere il modus operandi degli operatori del settore alimentare e degli organi deputati al controllo».

