L’estate riparte con l’Ottobrata 

Gli eventi legati al mondo dello sport da competizione e a quello dell’attività per il benessere fisico, saranno presenti il primo ottobre con il “Trofeo del minatore” (meeting di atletica leggera organizzato dalla “Asd Atletica Iglesias”), il 2 con una tappa del campionato regionale di enduro, il 9 con la “Passeggiata della salute” (a cura della Consulta degli anziani), il 15 con una prova di mountan bike (memorial Antonio Boi), il 16 con una “pedalata” organizzata dalla società ciclista di Gigi Mascia la “Sc Monteponi” ed il 5 e 6 novembre con la classica “cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo”.

Ad inaugurare l’Ottobrata sarà la “Fiera del Libro”; l’evento organizzato dall’associazione Argonautilus giunto alla settima edizione proporrà dal 29 settembre al 4 ottobre una serie di importanti appuntamenti. Il primo ottobre nella chiesa di San Pio X di Serra Perdosa è prevista la rassegna dei “Cori”: «Oltre ai tanti gruppi provenienti da tutte le parti della Sardegna - spiega l’assessora alla Cultura Claudia Sanna - sarà presente anche quello di Pieve Vergonte, città gemellata con la nostra». Il 9 ottobre la frazione di San Benedetto ospiterà la storica “Castagnata” e il 13 è prevista l’apertura della “Scuola civica di storia” (consolidato appuntamento con la cultura cittadina), il 19 il professore Gianni Persico accompagnerà i presenti in un viaggio attraverso la vita e le opere dello scultore Giuseppe Maria Sartorio (scomparso un secolo fa). Il 21 e 22 ecco la “rassegna della Poesia”, curata dall’associazione Logos, mentre il 4 e 5 novembre è la volta di quella legata ai “cortometraggi”, organizzata dal Cineclub Iglesias.

La città si prepara a svestire gli abiti estivi e ad indossare quelli tipici delle tradizioni nostrane; tutto pronto per l’Ottobrata iglesiente. Il calendario sarà ricco di appuntamenti e sono state confermate tutti gli eventi artistici, culturali, gastronomici e sportivi, che contraddistinguono da tempo una delle feste più sentite dall’intera comunità.

Libri, musica e cibo

Sport, vino e fiere

Da venerdì 30 a sabato 1 ottobre, presso il parco in via Roma nella sede dell’associazione Mineraria sarda, è prevista la “Iglesias wine next experience”: «Saranno due giornate dedicate alla conoscenza delle aziende vitivinicole del nostro territorio. - spiega l’assessore alla Attività produttive Ubaldo Scanu - Accompagnati dalla musica, dei sommelier faranno degustare dei vini. Saranno 15 le cantine coinvolte del nostro territorio e 2 quelle ospiti che arriveranno dal Veneto».

Gli appuntamenti legati agli eventi delle attività produttive si svolgeranno per tutti i fine settimana di ottobre e contempleranno la “Fiera del Gusto della Sardegna”, la “Family Fest” (un evento dedicato alle famiglie con i personaggi Disney), “Le vie del Grano” (antiche produzioni alimentari) e “L’Autunno in Fiera” che per l’ultima domenica del mese impegnerà le vie del rione “Sa Costera”.

