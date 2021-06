L’estate riaccende l’industria dei matrimoni 

Sedici matrimoni prenotati in una sola settimana, e quella voglia di sposarsi che riesplode dopo il Covid. Si riaccende la macchina delle nozze in città, dove si registra un vero e proprio boom di pubblicazioni per le nozze in Comune. E da quest’anno c’è una novità: le coppie potranno giurarsi amore eterno anche fuori dal Municipio, per ora solo nella storica cornice di Casa Olla. Le tariffe vanno dai 250 ai 500 euro, a seconda del giorno (festivo o feriale) e sono diversificate per quartesi o residenti in altri centri. Ma gli operatori del settore attendono anche il via libera ai matrimoni in spiaggia, al Simbirizzi e nella suggestiva area naturale di Molentargius, con i fenicotteri rosa a fare da scenografia.

La ricerca

In prima linea c’è la consigliera comunale Valeria Piras, promotrice dell’iniziativa durante la scorsa consiliatura. «L’obiettivo dell’amministrazione è ricercare nuovi spazi, anche nel patrimonio comunale», assicura la leader della maggioranza. Gli uffici e la Giunta stanno lavorando da tempo alla definizione dell’inventario. «Sono molto soddisfatta che Quartu stia proseguendo su questa linea anche con il contributo dei privati come Casa Olla, ricordo ancora quando anni fa parlammo della bontà del progetto per dare lustro alla nostra città attraverso un settore del turismo in grande crescita. Ora l’intenzione», aggiunge, «è puntare anche sui matrimoni in spiaggia, una nostra bellezza naturale che va valorizzata in chiave turistica».

I matrimoni fuori dal palazzo comunale partono da Casa Olla: la convenzione fra amministrazione e gestori per il comodato d’uso della struttura è pronta ad approdare in Giunta. «Abbiamo già diverse prenotazioni quindi speriamo di partire il prima possibile», commenta il titolare della gestione Sergio Piludu. «Dobbiamo dare merito all’attuale amministrazione di aver accelerato e portato a termine tutto dopo anni di attesa». Il Comune incasserà le tariffe a carico degli sposi, mentre i gestori dello storico locale di via Porcu avranno la certezza del ricevimento post cerimonia.

Il listino

Le tariffe per le sedi di proprietà privata - definite dalla scorsa amministrazione - vanno dai 250 ai 500 euro a seconda che si scelga un giorno festivo o feriale. Tariffe più alte per i non residenti: una coppia quartese che si vuole sposare a Casa Olla sabato mattina - per esempio - dovrà pagare 250 euro, 350 i non residenti. Stesso discorso per il sabato mattina e i festivi: il costo è di 350 euro i quartesi, 500 per i non residenti. Nessun costo invece per chi si sposerà nell’ex Convento dei Cappuccini.

La ripresa

Ora si riparte con i matrimoni post Covid, fra protocolli da seguire e la speranza di una nuova normalità. «Siamo molto positivi, dobbiamo esserlo dopo un lungo periodo di pandemia che ci ha penalizzato parecchio», commenta Elena Costa, wedding planner esperta di matrimoni quartesi. La richiesta per l’organizzazione dei ricevimenti che ricorre fra le coppie è la spiaggia con i locali fronte mare: «È il nostro punto forte, abbiamo chilometri di costa che all’estero ci invidiano. Così come piacciono le storiche case campidanesi, e il parco di Molentargius». Ma c’è anche chi preferisce i ricevimenti in campagna, magari al Simbirizzi. «Le potenzialità sono tante e vanno sfruttate se si vuole finalmente puntare sul turismo dei matrimoni», conclude la wedding planner.

