«L’Esercito per salvare l’ospedale» 

Sabato si è arrivati al limite: «Ci sono stati ben 18 pazienti positivi, alcuni in condizioni critiche e un solo medico, 4 infermieri e 2 oss in turno – scrivono i sindacalisti -A causa della positività di alcuni medici, la collega è dovuta rimanere al lavoro per 18 ore consecutive. Nessuno ha predisposto un cambio dopo il suo regolare turno 14-20, in spregio alle normative che fissano inderogabilmente il turno in 12 ore». I sindacalisti evidenziano che «la dottoressa non poteva andare via con il reparto pieno di pazienti ma al tempo stesso era impossibile che venisse sostituita visto che tutti gli altri medici avevano lavorato nello stesso giorno o avrebbero dovuto lavorare ieri».

I segretari Asl del Cimo Giampiero Sulis, di Arooi Giuseppe Obinu, di Anaao Assomed Luigi Curreli, della Fp Michele Zucca, della Cisl Marco Efisio Pisanu in una nota ricordano che «lo smantellamento costante e progressivo della sanità oristanese, privata di mezzi e risorse umane, sta determinando una situazione tragica, ormai fuori controllo». L'ennesima ondata Covid ha dato la mazzata: focolai negli ospedali (nei reparti di Medicina del San Martino e del Mastino di Bosa) e il Pronto soccorso di Oristano, l’unico effettivamente operativo in provincia, chiuso da giovedì 3. «Un blocco dovuto all’assedio di pazienti positivi che occupano tutto il reparto rendendo impossibile la creazione di un percorso pulito per i pazienti negativi – sottolineano i sindacati – Nonostante questa situazione e la comunicazione alla centrale del 118, le ambulanze continuano ad arrivare».

Diciotto ore consecutive nella trincea del Pronto soccorso. Dalle 14 di sabato alle 8 di domenica un medico con 18 pazienti positivi. Al San Martino è un punto di non ritorno e, dopo i vari contagi tra personale e pazienti, la situazione sembra sempre più complicata anche se nella tarda serata di ieri il direttore generale Angelo Maria Serusi ha annunciato: «Il Pronto soccorso riapre oggi. Saranno impiegati i cosiddetti medici in affitto». Durissima intanto la presa di posizione dei sindacati che chiedono soluzioni urgenti «altrimenti saremo costretti a coinvolgere gli organismi competenti o a chiedere l’intervento delle risorse militari per il ripristino delle attività».

Il caos

I turni

L’attacco

«Il personale continua a essere sempre presente, ma dove sono i dirigente della Asl, a iniziare dal direttore sanitario dell’ospedale che deve garantire la continuità dell’assistenza al paziente in caso di urgenze o imprevisti anche predisponendo turni di guardia o reperibilità». A Oristano il ruolo di direttore sanitario ospedaliero è vacante e «chi era di turno sabato notte si è limitato a prendere atto della situazione e a “ordinare” a voce al collega la prosecuzione del turno per altre ore». Oggi c’è un solo medico (in attesa dell’esito del tampone) in tutto il reparto. «Venerdì si è dimesso il direttore sanitario Asl e ancora non è stato sostituito nonostante la situazione gravissima che sta vivendo l’ospedale».

La Asl

Il direttore Serusi ha lavorato tutta la domenica per cercare di garantire la riapertura del Pronto soccorso. Alcuni pazienti positivi sono stati trasferiti nell’area Covid di Medicina (allestita dopo l’esplosione del focolaio), mentre ieri notte 11 pazienti (alcuni in condizioni critiche che avrebbero necessità di essere trasferiti negli ospedali Covid) erano ancora ospitati al Pronto soccorso. «La situazione è complicata anche per via delle difficoltà degli altri ospedali sardi – ha detto – stiamo facendo il possibile e oltre ai medici in affitto, stiamo valutando soluzioni interne». L’azienda avrebbe chiesto disponibilità di personale ad altri reparti, oggi dovrebbe esserci un vertice con i primari.

