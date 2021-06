L’esercito dei tavolini invade la città 

Il vero boom di sedie e tavolini fuori dai locali quartesi è in viale Colombo e nel tratto iniziale di viale Marconi all’ingresso della città, ma la rivoluzione riguarda anche qualche bar e ristorante di via Porcu, che ha allestito gli spazi all’aperto per accogliere i clienti durante la bella stagione. Trenta richieste in tutto sinora, mentre l’esenzione della tassa sul suolo pubblico slitta sino a fine anno. «Un aiuto concreto nei confronti delle nostre attività produttive», commenta l’assessora al Commercio Rossana Perra che lancia un appello a ristoratori e baristi quartesi contro sedie e tavolini selvaggi lungo strade e marciapiedi: «Per essere in regola è necessario avere l’autorizzazione del Comune, in caso contrario si rischia la multa».

Le procedure

Le autorizzazioni rilasciate dal Comune nelle ultime settimane - fra nuove istanze e rinnovi di vecchie concessioni - sono state in tutto trenta circa. Fra le strade più gettonate c’è viale Colombo, l’arteria della città dove di fatto - fra nuovi locali e attività rivisitate in chiave moderna - si sta concentrando da tempo la movida cittadina. Tante istanze anche in viale Marconi, nel tratto all’ingresso della città, dove gli spazi ampi lungo il marciapiede consentono a bar e ristoranti di posizionare sedie e tavolini sia durante il giorno che la sera. Qualche richiesta è arrivata anche da via Eligio Porcu, che - in attesa di una decisione su possibili pedonalizzazioni e chiusure al traffico serali - cerca di rinascere con nuove attività. Pizzerie, ma anche bar, che hanno rinunciato a qualche parcheggio e abbellito gli spazi esterni pur di poter accogliere i clienti all’aperto, e magari recuperare gli incassi persi durante le chiusure causa Covid. Nuove autorizzazioni per l’utilizzo di spazi all’aperto anche per alcuni locali nella zona di Santo Stefano.

Numeri che fanno ben sperare l’amministrazione di via Porcu. «Gli esercenti quartesi hanno risposto positivamente all’iniziativa», dice l’assessora Perra, «così come i cittadini che soprattutto la sera stanno riprendendo a frequentare i locali della città, segno che c’è voglia di ripartenza e di normalità anche se in sicurezza, con regole e prescrizioni ancora da seguire per scongiurare possibili contagi».

Le condizioni

Per poter richiedere spazi all’aperto dove posizionare sedie e tavolini c’è ancora tempo. «Purché esistano i presupposti e non si metta a rischio il traffico veicolare e la sicurezza dei pedoni», precisa l’assessora. Resta in vigore infatti lo stop per alcune strade ad alta densità di traffico, dove - in assenza di spazi davanti ai locali - non sarà possibile ottenere nessuna concessione: viale Europa, viale Golfo di Quartu, via Leonardo da Vinci, via Marco Polo, via della Musica, via Brigata Sassari, via Cagliari, via S’Arrulloni, via Beethoven, via Salieri.

Intanto l’esenzione per la tassa sul suolo pubblico - inizialmente prevista sino al 30 giugno - viene prorogata sino a fine anno. Altri sei mesi a costo zero quindi, così come hanno deciso anche altri Comuni. «L’obiettivo è agevolare una ripresa post pandemia per tutti», sottolinea Perra.

L’appello

E dopo qualche situazione irregolare rilevata dalla Polizia locale, il Comune cerca di sensibilizzare i ristoratori quartesi e lancia un appello alla responsabilità. «Abbiamo deciso di non far pagare la tassa sul suolo pubblico, ma non c’è nessuna esenzione per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione», ricorda l’esponente dell’esecutivo comunale. «Chi ha i requisiti deve presentare la propria domanda agli uffici competenti: solo così potrà utilizzare gli spazi esterni per allargare la propria attività con sedie e tavolini all’aperto, in caso contrario scatterà la sanzione. La richiesta fra l’altro», ricorda l’assessora alle Attività produttive, «prevede un iter più snello e semplice, studiato proprio per andare incontro agli esercenti interessati e velocizzare il più possibile le procedure per ottenere il nulla osta per l’utilizzo del suolo pubblico».

