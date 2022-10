L’esercito dei nuovi poveri bussa in Comune 

Pensionati, giovani coppie, padri e madri di famiglia che - anche se con un lavoro fisso - non riescono ad arrivare a fine mese. Una fila di oltre mille quartesi - aumentati del 33 per cento rispetto allo scorso anno - che bussano alla porta dei Servizi sociali del Municipio per avere un contributo necessario per riuscire a pagare spesa, bollette e affitto. «Un aumento esponenziale che ci preoccupa», ammette l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni, «per questo stiamo stanziando ulteriori risorse affinché nessuno venga lasciato indietro».

L’ondata

Dopo l’incubo pandemia - con restrizioni, chiusure di attività e posti di lavoro persi - ora c’è il caro vita a mettere in difficoltà i cittadini, fra aumenti sull’energia elettrica, il gas e persino sui beni di prima necessità. Anche chi sinora ha avuto un reddito tale da garantire un buon tenore di vita. «Non sono più i soliti noti», sottolinea l’assessore, «pagare bollette da 400 euro, e far fronte a tutte le spese quotidiane, è diventato insostenibile per tanti cittadini che mai prima d’ora avrebbero pensato di chiedere un contributo». Richieste fatte sotto voce, con dignità, seppur nella disperazione di chi all’improvviso si è trovato a fare i conti con i continui rincari. Tante le istanze ricevute nella sede di via Cilea, in deciso aumento negli ultimi mesi: 1.173 i quartesi che chiedono aiuto per pagare spesa e affitto, con 379mila euro - risorse statali - disponibili. Per il Reis, il reddito di inclusione sociale, ci sono 844mila euro finanziati dalla Regione per 482 beneficiari del sussidio. Ma non bastano a soddisfare tutte le istanze. Nel conto sono finiti anche tanti cittadini a cui è stato revocato il reddito di cittadinanza a seguito delle ultime restrizioni del Governo. «L’amministrazione sta monitorando e facendo il possibile per dare risposte a tutti i bisognosi attraverso gli strumenti che abbiamo, a partire dal Reis», aggiunge l’esponente della Giunta. In arrivo ci sono altri 258mila euro destinati dal Comune come cofinanziamento per la seconda tranche del Reis, e per andare incontro alle tante richieste di aiuto. «Ulteriori risorse con le quali contiamo di far fronte ad un fenomeno che sta diventando davvero allarmante», ribadisce l’assessore.

Il dato

In aumento anche i contributi per le spese funerarie destinati alle famiglie in difficoltà economiche: 25 istanze presentate durante l’ultimo anno che si traducono in 38mila euro già stanziati dal Comune. Non solo: per dare priorità alle bollette c’è chi non sta pagando regolarmente l’affitto e chiede una mano al Municipio. «Anche su questo fronte stiamo intervenendo, c’è la legge di settore che ci permette di rispondere in tempo reale a quest’emergenza», assicura Camboni.