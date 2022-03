L’esercito dei furbetti delle strisce blu 

Di tutte le multe, 5.578 hanno riguardato chi aveva lasciato l’auto in sosta nelle strisce blu senza esporre nemmeno il tagliandino, non pagando così la sosta. Poi ci sono 1.632 sanzioni a chi invece non ha rispettato i tempi della sosta arrivando in ritardo e per finire 136 a chi invece non ha rispettato al segnaletica sostando cioè in modo non consono nelle strisce blu, ad esempio occupando due stalli contemporaneamente. «La dinamica di gestione della sosta», spiega Luca Gatto responsabile di Abaco la ditta che gestisce le strisce blu in città, «prevede l’applicazione di sistemi evoluti che ci permettono un controllo più capillare. Gli ausiliari sono dotati di un palmare per effettuare controlli di vario tipo: se si è pagato tramite app, se si ha un abbonamento o con l’acquisto del ticket sul posto».

Coglierli sul fatto non è stato difficile grazie ai nuovi sistemi a disposizione degli ausiliari che adesso hanno con loro un computer palmare che permette di effettuare delle verifiche in tempo reale. Multe che portano nelle casse del Comune una cifra importante (il dato non è stato fornito) che sarà investita in opere per il miglioramento della segnaletica e che darà una grossa mano per completare interventi fondamentali per la viabilità cittadina.

C’è chi si dimentica di esporre il tagliando e chi pensa di farla franca. Per i furbetti delle strisce blu sono tempi duri. In poco più di un anno, sono stati multati quasi 8.000 automobilisti che avevano parcheggiato nelle soste a pagamento senza esporre il ticket e senza rispettare le regole.

La tecnologia

I numeri

Di tutte le multe, 5.578 hanno riguardato chi aveva lasciato l’auto in sosta nelle strisce blu senza esporre nemmeno il tagliandino, non pagando così la sosta. Poi ci sono 1.632 sanzioni a chi invece non ha rispettato i tempi della sosta arrivando in ritardo e per finire 136 a chi invece non ha rispettato al segnaletica sostando cioè in modo non consono nelle strisce blu, ad esempio occupando due stalli contemporaneamente. «La dinamica di gestione della sosta», spiega Luca Gatto responsabile di Abaco la ditta che gestisce le strisce blu in città, «prevede l’applicazione di sistemi evoluti che ci permettono un controllo più capillare. Gli ausiliari sono dotati di un palmare per effettuare controlli di vario tipo: se si è pagato tramite app, se si ha un abbonamento o con l’acquisto del ticket sul posto».

Le cifre

La sanzione è di 38 euro, che si riduce a 27 se si paga entro i primi cinque giorni. «Chi non espone il tagliando, prosegue Gatto, «lo fa perché molto spesso pensa che allontanandosi solo per qualche minuto non incorrerà in nessuna sanzione, o anche che non passerà l’ausiliario. Non funziona così e noi siamo molto rigorosi». Gli automobilisti tentano ogni stratagemma per sfuggire alle tanto odiate strisce blu, che invece erano state invocate nel periodo di mancata assegnazione del bando perché in città trovare parcheggio, in assenza di un giusto ricambio, era un’impresa impossibile.

Le proteste

«Certo i parcheggi a pagamento in alcune zone come le vie del commercio sono essenziali proprio per avere un ricambio della sosta», spiega Teresa Monni 47 anni, dopo avere lasciato l’auto in via Marconi. «Ma credo anche che ci siano cose poco giuste. Trovo ad esempio sbagliato che se uno tarda anche dieci minuti rispetto al tempo del ticket, venga multato. Perché può sempre capitare un imprevisto e in questi casi bisognerebbe essere più tolleranti». Renato Serra 75 anni la pensa in modo diverso: «Io le strisce blu le abolirei proprio. Già paghiamo per tutto, se almeno ci esonerassero dal pagare il parcheggio non credo che sarebbe sbagliato». Multe anche al Poetto e nel litorale. Qui le strisce blu sono stagionali nel periodo da giugno a settembre. I parcheggi a pagamento tra il Poetto e il litorale sono in tutto 419. E prima erano anche di più: 481 erano stati eliminati tra Foxi e Flumini.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata