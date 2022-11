«L’ergastolo non consola» 

«Speranza? Non conosceva il passato di Farci, come tutti noi d’altronde. Sicuramente mia sorella sapeva che era stato condannato, dal momento che lui dormiva in carcere, ma forse era convinta si trattasse di un reato leggero». Natascia Ponti, 47 anni, ricorda Speranza uccisa dal fidanzato, come una donna ingenua e riservata. «Non si confidava con me, ma negli ultimi tempi l’avevo vista tanto dimagrita». La condanna all’ergastolo inflitta a Massimiliano Farci, 56 anni, che a dicembre del 2019 ha ucciso e nascosto il corpo della 50enne, «non consola e non risarcisce», chiarisce subito la sorella della vittima. «Lui lo aveva già fatto – si sfoga Natascia - però era libero».

La scomparsa

Quando i familiari il 17 dicembre del 2019 si erano recati in caserma a denunciare la scomparsa di Speranza, rivelando ai militari il nome del suo convivente, i carabinieri avevano avuto un sussulto. «È solo lì che abbiamo capito con chi avevamo a che fare», conferma Natascia Ponti. Nei giorni precedenti c’erano stati alcuni brevi messaggi con Whatsapp. I familiari certo non potevano immaginare che stavano comunicando con l’assassino, con qualcuno che usava il cellulare della vittima per sviare i sospetti, per far credere a tutti che Speranza Ponti era ancora viva e non invece già cadavere in mezzo ai cespugli in località Monte Carru, dove è stata rinvenuta dai carabinieri il 30 gennaio 2020. La sfortunata donna doveva essere lì dal 6 dicembre, stando alla ricostruzione del fidanzato, Massimiliano Farci, allora 53enne, che aveva indicato agli inquirenti il luogo in cui aveva nascosto il cadavere: nelle campagne alla periferia di Alghero. Il secondo omicidio per lui. Il primo era stato commesso nel 1999, quando uccise ad Assemini l’imprenditore Roberto Baldussi per una Lotus Rossa.

«Vittime non risarcite»

Farci ad Alghero era in regime di semilibertà. «Speriamo che con il secondo ergastolo il sistema giudiziario monitori adeguatamente, specialmente riguardo a chi presiede all’espiazione della pena e alla riabilitazione», commenta l’avvocato della famiglia Ponti, Stefano Carboni. «Ciò per evitare che possa riaccadere quanto, purtroppo, è già accaduto ben due volte. Addirittura – fa notare l’avvocato – con il secondo omicidio intervenuto in espiazione della pena del primo. Mai ha neppure risarcito i familiari delle vittime perché si è sempre reso nullatenente. Chiedemmo il sequestro dei beni e, anche se detenuto, assurdamente è riuscito ad alienare l’azienda». Nessuna somma potrà comunque risarcire della perdita di una figlia e di una sorella. Oggi i familiari di Speranza ci tengono a ringraziare i carabinieri di Alghero, in particolare i comandanti Leonardo Baldinu e Michele Lubrano, che si sono dedicati anima e corpo all’omicidio Ponti, così come la Procura che con dedizione è arrivata alla soluzione del caso.