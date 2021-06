L’eremita di Sant’Elia sfrattato dopo 65 anni 

Neanche il grande Cristo appeso alla parete è riuscito nel miracolo. Dopo due gradi di giudizio - e vent’anni circa di guerra legale - l’eremita di Sant’Elia ha ricevuto lo sfratto. Poche ore per mettere via le sue cose: sculture, vecchie foto, le launeddas, la cornamusa e poco più. Pezzi di una vita confinata sul tetto del mondo, dove Luigi Pili ha tenuto a distanza l’umanità ma non l’ufficiale giudiziario e le forze dell’ordine che hanno messo i sigilli al lembo di terra di cui conosce ogni pietra. «Qui c’è tutta la mia vita, non può essere questa la giustizia», sentenzia con sguardo triste e il tono di chi non ha intenzione di arrendersi.

Paradiso conteto

Seicento metri quadri e una vista mozzafiato. Capace di raccogliere quanto di più bello possa offrire Cagliari; una visuale privilegiata che ha accompagnato Luigi, 76 anni e un curriculum pieno di ex (impiegato delle poste, sassofonista, cantante) dal 1956, quando la madre, di origini venete, si innamorò di questa lingua di terra disabitata. C’era un rudere, senza tetto né elettricità: lui gli ha ridato dignità. Per accontentare la mamma materassaia che strappata alla sua terra andava a caccia di una montagna per sentirsi più vicina a casa. Quella nuova l’ha ricavata alla fine di via Giovanni Manurita, quando dall’asfalto si passa allo sterrato e le discariche disseminate ovunque gridano vendetta. Oltre c’è il pezzo di terra di cui la Marina militare da tempo ha rivendicato la proprietà: prima chiedendo il pagamento degli affitti non corrisposti, poi di rientrarne in possesso intimando a Pili di andarsene.

Lo sfratto

Per anni si è opposto con tutte le forze, appellandosi a una sorta di diritto d’usucapione che non pare potersi applicare, sino a quando l’ufficiale giudiziario si è presentata insieme al legale della Marina, ai militari e ai carabinieri. Ha restituito le chiavi dell’alloggio, prontamente sigillato con chiavistello e lucchetto, davanti ai suoi occhi malinconici nascosti dall’inseparabile panama. Ha avanzato solo una richiesta: «Chiedo di usufruire di questo terreno per accudire i miei cani». Hanno assisto anche loro alla scena che al di là della legge - che certamente deve fare il suo corso - non può prescindere dal lato umano. Quello di un uomo cortese che sembra uscito da un film e rivendica il titolo di custode di un angolo di Cagliari dove tanta gente non si era mai vista. Pili, che alle spalle ha anche una breve apparizione canora nel gruppo I Profeti, vuole continuare a combattere: «Lascio l’immobile ma da qui non me ne andrò, c’è tutta la mia vita, ci sono i miei cani, i miei ricordi». Così è pronto a trasferirsi nella grotta a pochi metri di distanza, dove ha appeso le lampade a batteria, un grosso ventilatore sul soffitto e piazzato una tavolo tra le pareti di roccia.

L’appello

C’è chi è pronto a combattere con lui. «È un paradosso all’italiana. Tutti sanno che il sito è oltre la recinzione militare della ex batteria Dicat», premette Marcello Polastri, consigliere comunale di Sardegna Forte. «Non si comprende lo sfratto in grande stile, e questo accanimento di uomini, mezzi e di pubbliche risorse, per mettere i sigilli a una casa che probabilmente verrà presto sfondata da altri senzatetto se non vandalizzata», commenta. «Plauderei all’iniziativa se fosse legata alla valorizzazione di quest’area, invece si inorridisce nel vedere lo stato di degrado circostante. Ci si è accaniti su una persona anziana, mettendo per strada una persona per bene, per ristabilire un senso di giusto laddove di giusto c’è solo chi si è preso cura di un luogo abbandonato».

