L’eredità per aiutare i giovani 

Oltre un milione di euro per realizzare il sogno di zia Letizia. Quando era in vita Letizia Sirigu, anziana di Selegas deceduta nel 2017 nella casa di riposo del suo paese, aveva espresso il desiderio di lasciare la sua abitazione al Comune a patto però che venisse utilizzata per iniziative a carattere sociale e ricreativo a favore della comunità. Nel testamento la donna, morta all’invidiabile età di 92 anni, ha nominato il Comune erede del suo patrimonio immobiliare, cioè della sua casetta in pieno centro storico. Il progetto di riqualificazione della vecchia casa in piazza Emilio Lussu verrà finanziato con 1 milione e 103 mila euro.

La donazione

Un gesto di grande generosità, apprezzato dal sindaco Alessio Piras che insieme alla Giunta si è dato subito un gran da fare per esaudire il desiderio della nonnina dal cuore d’oro. <<Abbiamo gradito tantissimo il regalo ricevuto che dimostra l’attaccamento di zia Letizia nei confronti del suo paese, di conseguenza ci siamo adoperati per poterlo valorizzare al meglio nel pieno rispetto delle sue volontà>>, racconta il primo cittadino. L’amministrazione comunale nel 2018 ha partecipato al bando “Programmi integrati per le zone A e B” finalizzato al recupero di edifici nei centri storici delle zone interne e ha presentato il progetto In Domu che prevede la riqualificazione dell’antica casa con la volontà di creare nuove possibilità occupazionali per i residenti. Verranno realizzati un appartamento da concedere a giovani coppie, un punto ristoro e un locale a disposizione della collettività, dove promuovere corsi di formazione e attività rivolte al mondo giovanile.

I lavori

Gli obiettivi principali del progetto In Domu sono: il recupero edilizio dell’edificio, la riqualificazione urbana degli spazi pubblici di relazione all’interno del centro storico (la piazza Emilio Lussu e la piazza Dea Madre, adiacenti all’immobile), la creazione di nuove possibilità occupazionali al fine di contrastare la fuga dei ragazzi dal paese, l’inserimento di nuove attività artigianali e commerciali nel centro storico. Un programma ambizioso che mette al centro delle iniziative la ristrutturazione della vecchia casa di zia Letizia per proseguire con la riqualificazione dell’area nel suo complesso. Il progetto è finanziato dalla Regione.

RIPRODUZIONE RISERVATA