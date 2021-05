«L’eredità nera del banditismo»  

Rieditare testi del passato può avere il merito di riaccendere e attualizzare il dibattito culturale e antropologico su alcuni temi “dimenticati”. Sebbene ciò capiti sempre più di rado, esistono eccezioni che si oppongono alla spietata legge del mercato. È il caso della casa editrice nuorese Il Maestrale che propone un volume del 1900 scritto da Giulio Bechi, giovane tenente dei carabinieri impiegato in Sardegna nella campagna contro il banditismo. Il suo è stato per l’epoca un libro scandalo, tanto che il nome in copertina fu uno pseudonimo: Miles. Il titolo è per l’appunto “Caccia grossa – Scene e figure del banditismo sardo”. A curare questa nuova edizione critica e rileggerla secondo i canoni del nostro tempo è Mauro Pusceddu, anch’egli di Nuoro e scrittore sempre per Il Maestrale, ma qui chiamato in causa nella sua veste di magistrato.

Quale è stata la suggestione del banditismo e che significato ha avuto?

«Distinguerei tra l’immaginario e il reale. In quest’ultimo caso ha rappresentato sia l’assenza di un potere statale sia la mancanza di un’organizzazione amministrativa comunale. In passato abbiamo avuto l’esperienza di paesi trasformati in piccole città-stato, assolutamente lontani, persino linguisticamente dal paese vicino».

Ad esempio?

«Orgosolo e Orune hanno una lingua diversa. E così Oliena. Ecco in questi “regni” pesava il vuoto amministrativo corroborato dalla mancata partecipazione agli organismi democratici delle persone. E queste condizioni hanno determinato il sopravvento di poteri individuali, vale a dire la caratteristica fondamentale del banditismo».

Una sorta di baronia locale?

«Sì, l’autoaffermazione del più forte. In “Caccia grossa” viene spiegato molto bene il meccanismo dei bandi: chi poteva lavorare e chi no, e con chi doveva lavorare. A chi dovevano andare i terreni. In parole povere: siamo di fronte all’amministrazione di un potere».

Nella sua prefazione è spiegato molto bene anche l’idea di “balentia”, il rifiutare ad esempio il processo e non la pena.

«Non era contemplato sottoporsi al giudizio di un altro uomo: io sono un potere e mi confronto con un mio pari. Questo potere l’ho conquistato, è mio, mi confronto con un mio pari. Quindi tu Stato hai il dovere di trattare con me, ma non come un delinquente. Tanto è vero che nel testo introduttivo ho teorizzato un parallelismo con la legittimazione che le Brigate Rosse hanno cercato nei confronti dello Stato, non hanno mai tollerato l’equiparazione a delinquenti comuni».

E nell’immaginario?

«Il banditismo si è colorato via via di aspettative, di miti che si sono adattati alle epoche storiche: impossibile paragonare gli anni ’70 con i ’20. Si tratta di fenomeni completamente diversi: cinquant’anni fa in Italia si poggiava su basi popolari più solide, la stessa democrazia era esaltata come strumento partecipativo importante: dalle scuole ai Comuni sino alle organizzazioni sindacali: la partecipazione era vista come un dogma e questo ha contribuito al depotenziamento delle baronie autoproclamate. Però stranamente a quel punto il banditismo è diventato quasi metafora di un fenomeno libertario».

È stato dunque riletto…

«Sì, in base a ciò che ci si voleva trovare. Ecco semplicistiche analogie con quanto accadeva in Sudamerica. In realtà il banditismo è sempre stato caratterizzato da un’individuale ricerca del profitto. Personalmente non ci ho mai visto nulla di epico. Anzi è stato un limite alla crescita democratica e valoriale».

Si può azzardare una somiglianza, seppur vaga, tra banditismo, ’ndrangheta e mafie?

«Per Bechi è così. Tanto è vero che lui lo incasella come “camorra”. Di fatto quel fenomeno che descrive è la sostituzione all’amministrazione del paese. Si tratta di un passaggio comune con fenomeni mafiosi e camorristici che si consolidano come sistemi di gestione di terre e di allevamenti. Così è stato in Sardegna».

Poi questi fenomeni criminali hanno preso strade diverse. Perché?

«Il banditismo è legato soprattutto al carisma del singolo. E comunque ha messo in atto una sorta di “joint venture”: facciamo un sequestro, ognuno fa il suo e ci dividiamo il guadagno. Le altre associazioni sopravvivono a se stesse, agli uomini che le guidano, hanno un controllo approfondito della gestione della cosa pubblica».

La “balentia” c’è e si palesa nei giovani di oggi?

«È un concetto simile alla sfrontatezza. A quelle dinamiche di affermazione psicologica della crescita o anche all’avere scarsi riferimenti educativi e valoriali».

Quale la modernità di Bechi?

«Porre domande. Invitare a superare la sindrome dell’isolano, quella tendenza a giustificare tutto ciò che fa parte della nostra tradizione. Dobbiamo vagliare criticamente ciò che va salvato da ciò che merita l’oblio. Il fatto che il libro ci possa far riflettere lo rende utilissimo».

