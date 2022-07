L’eolico sventra il centro di Alghero 

L’impianto eolico offshore tra Capo Marrargiu e Capo Mannu proposto dalla società Acciona Energia Global Italia srl, coinvolge in maniera pesante anche il territorio di Alghero. Lo denuncia il sindaco Mario Conoci, profondamente irritato per il mancato coinvolgimento dell’Amministrazione comunale in un progetto che non solo interesserà 326 ettari di mare, ma che promette di entrare prepotentemente fino al cuore della città, scelta come punto di approdo per il parco eolico, precisamente nel molo ovest del porto turistico.

L’iniziativa

Imponente nelle sue dimensioni, porterebbe all’installazione di 32 aerogeneratori muniti di fondazioni galleggianti e relativi cavidotti sottomarini per collegare l’impianto al punto di approdo a terra. Farebbero parte del progetto pure una sottostazione elettrica offshore di trasformazione, anch’essa galleggiante, i cavi in alta tensione, un cavidotto tripolare sottomarino di trasporto dell’energia elettrica, che raggiungerebbe, dopo cinquanta chilometri, il porto di Alghero. « È scandaloso e offensivo ricevere un progetto, che per quanto riguarda Alghero – spiega Conoci - comprende mare e terra, col passaggio di un cavo ad alta tensione sui fondali vicini alla città e poi lo stesso cavo addirittura nel porto e nel cuore del centro storico per proseguire sul lungomare Garibaldi e in uno dei più popolosi quartieri cittadini come La Pietraia, senza che nessuno dei proponenti privati e dei riceventi pubblici abbia avuto il buon senso, per non dire la decenza, di discuterne con la comunità algherese. Decidono di sventrare la città come se nulla fosse».

All’oscuro

L’ente locale è venuto a sapere del piano solo attraverso un formale avviso di pubblicazione diramato da un ufficio dello Stato. «Ovvero, nessuna verifica è stata fatta dal decisore statale circa la disponibilità della comunità locale a farsi carico degli esiti di un progetto, proposto da un soggetto privato, così impattante sul territorio, sulla propria economia e sulla gente che in questo territorio vive ed opera», prosegue indignato il sindaco di Alghero. «Credo sia venuto il tempo di dire basta e di chiarire, a quanti vogliono fare profitti occupando mare e terra della nostra Isola, che non ci vanno bene queste modalità di intervento e che, piaccia o non piaccia – aggiunge - bisogna fare i conti con le comunità locali e con le loro esigenze di sviluppo e di tutela dei beni ambientali».