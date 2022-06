L’energia pulita nel cuore del Sulcis  

Dove un tempo si progettavano scavi e gallerie, nell’ufficio tecnico della miniera di carbone di Serbariu, a Carbonia, in un futuro non troppo lontano si allestiranno i laboratori all’avanguardia per la produzione dell’idrogeno verde. È il progetto Recover (Riqualificazione di edifici minerari per la creazione di un polo di innovazione su combustibili verdi), presentato dalla Sotacarbo e appena finanziato con 12 milioni di euro dall’Agenzia per la Cooperazione territoriale, nell’ambito di un bando per la riqualificazione e il rilancio delle aree minerarie dismesse.

L’ex ufficio tecnico

Il fulcro del progetto è il grande edificio in rovina, all’interno del complesso della Grande Miniera e di proprietà del Comune di Carbonia (partner del progetto), che un tempo ospitava l’ufficio tecnico. Strutture e spazi in abbandono che, dal passato intriso di carbone, si proiettano verso l’energia verde: un’idea di riqualificazione che ha convinto la commissione giudicatrice, destinando a Carbonia i 12 milioni dal Pnrr. Nel vecchio ufficio, snodo centrale a servizio della miniera in piena attività, dopo la ristrutturazione saranno installati i laboratori per lo sviluppo delle tecnologie verdi da utilizzare per la decarbonizzazione dei processi di conversione dell’energia. Idrogeno e combustibili derivati, i cosiddetti e-fuels, con l’obiettivo di eliminare il carbone dai settori “hard to abate”, in primis industria e trasporti pesanti.

La missione

Nel centro di ricerca regionale di Carbonia l’energia verde è una missione, una strada già battuta, come dimostrano gli studi sul dimetilene, pubblicati nelle riviste scientifiche. Non solo: il luogo in cui saranno installati i laboratori per la ricerca sull’idrogeno, sarà ristrutturato tutelando la sua architettura originaria, senza stravolgerne la struttura ma integrandola con le nuove tecnologie per la climatizzazione e il controllo del comfort nei locali interni. Tutto impostato alla più alta efficienza energetica tanto che, al termine delle opere, l’edificio riqualificato sarà classificato “Positive Energy Building”, cioè in un anno produrrà più energia di quanta ne consumerà. A Carbonia, nel centro di ricerca, la notizia del finanziamento è stata accolta con soddisfazione. «Questo finanziamento - dice il presidente di Sotacarbo Mario Porcu - può imprimere un’accelerazione verso la realizzazione di una hydrogen island anche in Sardegna e soprattutto rafforza la scelta del presidente Solinas e del Consiglio regionale di aver voluto implementare le attività della Sotacarbo per far sì che possa svolgere appieno il ruolo di coordinamento delle attività di preparazione alle politiche regionali della transizione energetica». Carbonia si candida a diventare il punto di riferimento, non solo a livello regionale, ma anche in ambito mediterraneo. Il progetto, ideato anche con Università, Crs4, Imi Remosa, si è aggiudicato i finanziamenti, piazzandosi al terzo posto sui 146 ammessi alla graduatoria finale: l’unico finanziato tra gli 8 presentati da enti di ricerca e università sarde. I tempi di esecuzione sono già stabiliti dal bando: in 36 mesi dalla firma della convenzione la ristrutturazione dovrà essere conclusa e l’attività di ricerca avviata.