«L’energia di Tossilo alle imprese» 

«Il tempo passa e il confronto con il nuovo commissario del Consorzio sfugge - sostiene l’amministrazione - come quello con l’assessore all’Industria. Sappiano che oggi rischiamo di perdere ulteriori opportunità, sapremmo attribuirne le responsabilità. Continuiamo ad attendere ma, nel frattempo, tracciamo le linee programmatiche di come noi interpretiamo il ruolo di un Consorzio industriale. Riteniamo che abbia soprattutto la funzione di promotore di impresa, di aggregatore di competenze specialistiche e sviluppatore di economie di tipo distrettuale, la vera partita si gioca sul piano dell’approvvigionamento energetico». Offrire ai consorziati energia a basso costo deve essere l’obiettivo principale. «L’opportunità è offerta dal Pnrr - dice Succu - con niente navi gasiere, niente fantomatiche reti distributive di un gas ormai superato che probabilmente mai arriverà nelle aree industriali della Sardegna centrale».

«La nostra richiesta - dice Gianfranco Congiu, capogruppo di maggioranza a Macomer - è rivolta alla Giunta regionale e al commissario consortile che, se volessero rendere un vero servizio per il mondo produttivo di Tossilo, dovrebbero redigere subito le schede progettuali e iniziare a competere per i fondi del Pnrr destinati alla transizione energetica e ambire a realizzare a Tossilo quella infrastruttura reticolare capace di distribuire, in tempi rapidissimi, energia e vapore alle imprese della zona industriale». Il sindaco Antonio Succu aggiunge: «Oggi c’è un’opportunità che non può non essere colta». Da qui la richiesta di incontro fatta dagli amministratori comunali.

L’avvio del nuovo impianto di termovalorizzazione dei rifiuti rappresenta una possibilità unica in Sardegna. A Macomer l’obiettivo è realizzare una vera transizione energetica, distribuendo alle aziende dell’area industriale di Tossilo l’energia prodotta dall’impianto che, assieme a quella dell’idrogeno, che tra le priorità della Tossilo spa, che si appresta a gestire l’impianto. La proposta arriva dal Comune di Macomer. Se ne parlerà lunedì in un incontro tra il commissario del Consorzio industriale, i sindaci di Macomer e Borore e Confindustria.

L’avvio del nuovo impianto di termovalorizzazione dei rifiuti rappresenta una possibilità unica in Sardegna. A Macomer l’obiettivo è realizzare una vera transizione energetica, distribuendo alle aziende dell’area industriale di Tossilo l’energia prodotta dall’impianto che, assieme a quella dell’idrogeno, che tra le priorità della Tossilo spa, che si appresta a gestire l’impianto. La proposta arriva dal Comune di Macomer. Se ne parlerà lunedì in un incontro tra il commissario del Consorzio industriale, i sindaci di Macomer e Borore e Confindustria.

La proposta

«La nostra richiesta - dice Gianfranco Congiu, capogruppo di maggioranza a Macomer - è rivolta alla Giunta regionale e al commissario consortile che, se volessero rendere un vero servizio per il mondo produttivo di Tossilo, dovrebbero redigere subito le schede progettuali e iniziare a competere per i fondi del Pnrr destinati alla transizione energetica e ambire a realizzare a Tossilo quella infrastruttura reticolare capace di distribuire, in tempi rapidissimi, energia e vapore alle imprese della zona industriale». Il sindaco Antonio Succu aggiunge: «Oggi c’è un’opportunità che non può non essere colta». Da qui la richiesta di incontro fatta dagli amministratori comunali.

L’appello

«Il tempo passa e il confronto con il nuovo commissario del Consorzio sfugge - sostiene l’amministrazione - come quello con l’assessore all’Industria. Sappiano che oggi rischiamo di perdere ulteriori opportunità, sapremmo attribuirne le responsabilità. Continuiamo ad attendere ma, nel frattempo, tracciamo le linee programmatiche di come noi interpretiamo il ruolo di un Consorzio industriale. Riteniamo che abbia soprattutto la funzione di promotore di impresa, di aggregatore di competenze specialistiche e sviluppatore di economie di tipo distrettuale, la vera partita si gioca sul piano dell’approvvigionamento energetico». Offrire ai consorziati energia a basso costo deve essere l’obiettivo principale. «L’opportunità è offerta dal Pnrr - dice Succu - con niente navi gasiere, niente fantomatiche reti distributive di un gas ormai superato che probabilmente mai arriverà nelle aree industriali della Sardegna centrale».

Gli imprenditori

«Ben venga ogni intervento che agevoli le imprese», dicono alcuni imprenditori. Giovanni Bitti, presidente di Confindustria, insinua un dubbio: «Ben vengano l’innovazione tecnologica, i progetti per rendere attrattive le aree industriali, ma chi deve fare i progetti e da chi vanno rappresentati a Roma? Non certo da un Consorzio in liquidazione. Qualora il Consorzio di Macomer e quello di Nuoro passassero ai Comuni, la Regione non deve sottrarsi e comunque le imprese devono essere rappresentative. È la Regione che deve rendere attrattive le aree industriali. L’intento del Comune è buono, ma il problema va risolto a monte».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata