L’emigrato dona fiori a tutti i defunti 

Il grande cuore dell’emigrato: dona un omaggio floreale ai defunti di Senorbì. Pensionato, residente in Olanda dove si è trasferito quando era ancora ragazzo, non ha mai dimenticato il suo paese d’origine nel cuore della Trexenta. Quest’anno non ha potuto fare ritorno nell’Isola nemmeno per pochi giorni di vacanza a causa della pandemia, ma ha espresso il desiderio di far arrivare un fiore ai suoi cari defunti e agli altri compaesani che non ci sono più e riposano in cimitero.

L’idea

Ed e così che ha chiamato la titolare di un negozio di fiori di Senorbì, amica di famiglia, e le ha illustrato il suo desiderio: «Vorrei che tutti i defunti della nostra amata cittadina avessero un fiore, soprattutto quelli che non hanno più nessuno che possa pensare a loro», ha spiegato. Detto fatto, la fioraia Luisa Aramu con l’aiuto del marito Innocente Dessì ha allestito uno spettacolare bouquet extralarge con tanti mazzolini di fiori. La creazione è stata posizionata all’ingresso del cimitero vecchio alla periferia del paese, a disposizione dei cittadini e dei non residenti in visita ai loro cari. «Chiunque poteva prendere un mazzolino e portarlo ai defunti», racconta Aramu, che a conclusione del suo lavoro ha ricevuto a tempo di record il bonifico sul conto dell’attività. Il misterioso emigrato aveva lasciato una sola raccomandazione: «Non vanno dimenticati i nostri compaesani scomparsi tanti anni fa che non hanno più nessuno, anche loro devono ricevere l’omaggio floreale».

Il benefattore

Il gesto di solidarietà del pensionato è stato particolarmente apprezzato nel centro della Trexenta, dove si è subito scatenata la caccia al nome da parte dei più curiosi. «Per lui è molto importante l’anonimato, il suo intento era quello di fare un regalo alla comunità senza farsi pubblicità o mettersi in vetrina – spiega la fioraia –, è una persona dal cuore d’oro, ancora molto legata alla Sardegna e in particolare al paese della sua infanzia». Le fotografie dell’allestimento sono state comunque pubblicate sui social, proprio per coinvolgere i cittadini nell’iniziativa. In tanti hanno risposto. Tutti i mazzolini del bouquet sono stati utilizzati per abbellire le tombe. Al centro della creazione, spogliata dagli omaggi floreali, è rimasta la dedica del benefattore: «A tutti i defunti che riposano in pace, dedico il pensiero. Firmato… L’emigrante». Le immagini pubblicate nel gruppo Facebook “Sei di Senorbì se…” hanno fatto il pieno di like e commenti, con tantissimi ringraziamenti. «Era contentissimo, forse non immaginava che il suo gesto fatto con il cuore venisse apprezzato così tanto», conclude Aramu.