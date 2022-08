«L’emergenza nell’Isola sta esplodendo» 

Il professor Garattini non ha dubbi: investire in prevenzione significa migliorare le condizioni di salute delle persone e incidere meno sul sistema sanitario. «La nostra popolazione è tra le più longeve al mondo, ma se guardiamo la durata della vita sana perdiamo posti in classifica. La maggior parte delle malattie sono evitabili, e qui emerge una delle carenze. Dobbiamo rimettere al centro dell’attenzione la prevenzione, con una grande rivoluzione culturale. La sostenibilità del Ssn dipenderà dalla prevenzione. È difficile da ottenere perché è in conflitto con il mercato della medicina. Vogliamo che il mercato diminuisca. Il Ssn è un bene straordinario. La sua sostenibilità è in pericolo se il mercato continua a espandersi».

La mancanza di personale medico su tutti: è un problema che attraversa la penisola, da nord a sud, ma che si acuisce nei territori periferici come l’Ogliastra. Un settore in codice rosso che sta subendo il doppio colpo dei pochi medici e dei pensionamenti, con cui il Sistema sanitario nazionale - a emergenza Covid quasi archiviata - dovrà fare i conti. L’assessore Nieddu precisa: «La sofferenza è in aumento per una mancata programmazione negli anni, compresa quella delle scuole di specializzazione, sommata ai pensionamenti. Abbiamo superato la fase più critica della pandemia ma l’emergenza sanitaria sta esplodendo e non si può affrontare con strumenti ordinari». Un sistema costoso che deve tornare a essere sostenibile ed efficiente.

Emergenza pandemica superata, o quasi, cosa rimane per andare oltre la crisi che attanaglia la sanità? In che direzione bisogna andare? Sono le domande a cui ieri mattina, in una sala conferenze del palazzo provinciale di Lanusei particolarmente affollato, un parterre importante ha cercato di dare risposta. L’intervistato d’eccezione era Silvio Garattini. Uomo di scienza, un’istituzione nel mondo scientifico nazionale e non, con lo sguardo aperto. A stimolare il dibattito, Stefano Brusadelli, giornalista e scrittore. A fare gli onori di casa, il direttore generale dell’Asl Ogliastra, Andrea Marras, e il direttore sanitario Franco Logias, Maria Tegas per l’amministrazione comunale e l’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu.

Emergenza pandemica superata, o quasi, cosa rimane per andare oltre la crisi che attanaglia la sanità? In che direzione bisogna andare? Sono le domande a cui ieri mattina, in una sala conferenze del palazzo provinciale di Lanusei particolarmente affollato, un parterre importante ha cercato di dare risposta. L’intervistato d’eccezione era Silvio Garattini. Uomo di scienza, un’istituzione nel mondo scientifico nazionale e non, con lo sguardo aperto. A stimolare il dibattito, Stefano Brusadelli, giornalista e scrittore. A fare gli onori di casa, il direttore generale dell’Asl Ogliastra, Andrea Marras, e il direttore sanitario Franco Logias, Maria Tegas per l’amministrazione comunale e l’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu.

Problemi noti

La mancanza di personale medico su tutti: è un problema che attraversa la penisola, da nord a sud, ma che si acuisce nei territori periferici come l’Ogliastra. Un settore in codice rosso che sta subendo il doppio colpo dei pochi medici e dei pensionamenti, con cui il Sistema sanitario nazionale - a emergenza Covid quasi archiviata - dovrà fare i conti. L’assessore Nieddu precisa: «La sofferenza è in aumento per una mancata programmazione negli anni, compresa quella delle scuole di specializzazione, sommata ai pensionamenti. Abbiamo superato la fase più critica della pandemia ma l’emergenza sanitaria sta esplodendo e non si può affrontare con strumenti ordinari». Un sistema costoso che deve tornare a essere sostenibile ed efficiente.

Le soluzioni

Il professor Garattini non ha dubbi: investire in prevenzione significa migliorare le condizioni di salute delle persone e incidere meno sul sistema sanitario. «La nostra popolazione è tra le più longeve al mondo, ma se guardiamo la durata della vita sana perdiamo posti in classifica. La maggior parte delle malattie sono evitabili, e qui emerge una delle carenze. Dobbiamo rimettere al centro dell’attenzione la prevenzione, con una grande rivoluzione culturale. La sostenibilità del Ssn dipenderà dalla prevenzione. È difficile da ottenere perché è in conflitto con il mercato della medicina. Vogliamo che il mercato diminuisca. Il Ssn è un bene straordinario. La sua sostenibilità è in pericolo se il mercato continua a espandersi».

Prevenzione che concretamente tocca svariati ambiti. «In primo luogo occorre partire da buone abitudini di vita, perché abbiamo il dovere di salvaguardare la nostra salute e perché sappiamo che la genetica è sensibile alle buone abitudini di vita attenuando i dati negativi. In quest’ottica abbiamo bisogno di un grande cambiamento nella scuola, ora fortemente di tipo umanistico, a cui manca la scienza concepita come conoscenza». E sul Covid e la sua durata, non si sbilancia. Il virus è nuovo e di lui si conosce poco. Ma su una cosa è certo. «È necessario vaccinare tutto il mondo. Tutti lo dicono e nessuno lo fa. Se lasciamo circolare il virus si formeranno nuove varianti che possono non essere sensibili ai vaccini e dovremmo ricominciare da capo». Il direttore sanitario Franco Logias conclude: «L’incontro serviva per progettare il futuro della sanità ogliastrina. È un punto di partenza. Prevenzione soprattutto, senza dimenticarsi di chi sta male».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata