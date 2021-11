L’elisir di lunga vita alla conquista della Milano da bere 

L’Ogliastra dei longevi sbarca a Milano. I segreti dell’elisir di lunga vita e i racconti dei centenari saranno al centro di una tavola rotonda che si terrà il 2 dicembre prossimo negli spazi di Scalo Lambrate. Qui Pietro Mereu, regista originario di Lanusei, insieme all’organizzatrice di eventi Ludovica Piras, darà il via alla rassegna “Ogliastra-Isola della longevità”, un appuntamento tra proiezioni e talk con gli esperti, moderato dalla conduttrice tv Angela Rafanelli, dedicato ai centenari e promosso dall’associazione culturale Mater Dea per parlare del segreto dell’eterna giovinezza in una delle cinque zone blu del pianeta.

L’evento

A Milano sarà presentata la nuova opera di Mereu “Voglio essere centenario”: nella contemporaneità ossessionata dai cibi sani e dalla longevità, l’inedito progetto svela l’applicazione del modello delle comunità centenarie ogliastrine e sarde in generale in un contesto urbano complesso come quello del capoluogo lombardo. Pietro Mereu ha viaggiato tra Arzana, Baunei, Talana, Urzulei e Villagrande per conoscere il popolo di ultracentenari e documentarne le testimonianze. I centenari ogliastrini, una delle percentuali più alte al mondo, vivono la loro esistenza in modo semplice, godendo del clima favorevole e vengono puntualmente raggiunti da medici internazionali che cercano di scoprire il segreto della loro longevità. Attualmente sono una quarantina le persone in vita che hanno raggiunto o superato i 100 anni d’età. Gli ultimi a essersi iscritti al lungo elenco sono Anna Piras, di Bari Sardo, e Gigi Rubiu, di Villagrande, che hanno festeggiato il compleanno domenica scorsa. Oggi a Bari Sardo sono cinque i centenari, otto a Villagrande. Ma la loro presenza in Ogliastra è diffusa a tutte le latitudini. È un evento organizzato per cercare di creare un fronte unitario in Ogliastra ma anche in Sardegna che potrebbe essere un vero e proprio volano di sviluppo oltre che uno stimolo per il territorio», dice Pietro Mereu, 49 anni.

Ospiti d’eccellenza

L’evento del 2 dicembre si avvale del patrocinio dei Comuni di Arzana, Baunei, Talana, Urzulei e Villagrande. Anche il Comune di Milano ha sposato la rassegna offrendo la sua partnership, cui si sono legati anche l’associazione Formidabile Lambrate, il Municipio 3 e la Fondazione Film Commission Sardegna. Tra i relatori anche Giovanni Scapagnini, 54 anni, uno dei massimi studiosi al mondo di longevità e alimentazione. Professore associato di Biochimica clinica alla facoltà di Medicina dell’Università del Molise, neuroscienziato, Scapagnini collabora con l’Ateneo di Harvard. La domanda ricorrente al tavolo sarà sempre la stessa: la qualità dell’invecchiamento è figlia del corredo genetico oppure viene determinata dallo stile di vita e dall’alimentazione? I contenuti sul fenomeno della longevità li offriranno anche Raffaele Sestu, il medico dei centenari, Gianni Pes, ricercatore Blue zone, Anadela Serra Visconti, medico e conduttrice tv, Filippo Mattu, tecnico sanitario esperto dell’esercizio fisico e alimentazione sportiva, e Marcello Romeo, medico e ricercatore. «Sarà un evento che dà lustro al nostro territorio. Di Ogliastra più se ne parla meglio è», afferma Raffaele Sestu (71), medico in congedo e studioso del fenomeno. «La longevità - aggiunge il medico di Arzana, centro che detiene il record mondiale della coppia più longeva al mondo (210 anni in due, Raffaela Monne, 109, e il marito Angelo Stochino, 101) - è un fenomeno che interessa e ci dà molto prestigio». In Ogliastra Arzana, Villagrande e Perdasdefogu sono autentiche capitali della longevità.