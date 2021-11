Legna e detriti nel Forte della Maddalena 

«Assurdo che uno spazio così bello, che sarebbe perfetto per ospitare eventi culturali, sia ridotto a diventare un’area da cantiere» incalza il vicino di banco Pietro Sartore. «Purtroppo però questa Amministrazione ci ha abituato all’abbandono degli spazi pubblici, penso per esempio alla piscina comunale e al parco Gianmarco Manca».

A qualche centinaia di metri dalle storiche mura, gli operai lavorano al restyling del Palazzo civico e lo spiazzo del Forte viene utilizzato come deposito dei rifiuti edili. «Il degrado nel cuore del centro storico. Una tristissima cartolina per i residenti e i visitatori», commenta Gabriella Esposito del gruppo consiliare “Per Alghero”, ricordando che la precedente amministrazione di centrosinistra aveva speso energie e risorse per restituire dignità al sito storico, con una radicale operazione di pulizia e l’eliminazione dell’ingombrante gradinata in acciaio che occupava l’intera area pubblica.

Legno, ferro e detriti ammucchiati sull’antico bastione. Il Forte della Maddalena trasformato in un deposito per materiali da cantiere. Lo denunciano i consiglieri di opposizione Gabriella Esposito e Pietro Sartore, indignati per l’uso che si sta facendo del complesso monumentale risalente al XVI secolo.

Legno, ferro e detriti ammucchiati sull’antico bastione. Il Forte della Maddalena trasformato in un deposito per materiali da cantiere. Lo denunciano i consiglieri di opposizione Gabriella Esposito e Pietro Sartore, indignati per l’uso che si sta facendo del complesso monumentale risalente al XVI secolo.

Le accuse

A qualche centinaia di metri dalle storiche mura, gli operai lavorano al restyling del Palazzo civico e lo spiazzo del Forte viene utilizzato come deposito dei rifiuti edili. «Il degrado nel cuore del centro storico. Una tristissima cartolina per i residenti e i visitatori», commenta Gabriella Esposito del gruppo consiliare “Per Alghero”, ricordando che la precedente amministrazione di centrosinistra aveva speso energie e risorse per restituire dignità al sito storico, con una radicale operazione di pulizia e l’eliminazione dell’ingombrante gradinata in acciaio che occupava l’intera area pubblica.

«Assurdo che uno spazio così bello, che sarebbe perfetto per ospitare eventi culturali, sia ridotto a diventare un’area da cantiere» incalza il vicino di banco Pietro Sartore. «Purtroppo però questa Amministrazione ci ha abituato all’abbandono degli spazi pubblici, penso per esempio alla piscina comunale e al parco Gianmarco Manca».

L’assessore sorpreso

Il responsabile dei Lavori Pubblici, Antonello Peru, fino a ieri non era al corrente dell’uso che si stava facendo del Forte e in mattinata ha compiuto un breve sopralluogo per capire come e perché gli operai della ditta incaricata della ristrutturazione del Palazzo civico stessero utilizzando proprio quell’area a ridosso delle antiche mura per ricoverare betoniere, sabbia, legname e quant’altro. Sono intercorse delle veloci telefonate. «Purtroppo non c’erano altri spazi vicino al cantiere», spiega il delegato della giunta Conoci. «Capisco che non è un bel vedere, – ammette l’assessore – ma si tratta di una soluzione temporanea, stiamo già individuando delle alternative. Nel frattempo – promette – farò in modo che i mezzi e i materiali siano allontanati dalle mura».

Il monumento

Quello della Maddalena è l’unico forte superstite della piazzaforte di Alghero, visto che quello di Montalbano e quello di Sulis sono stati demoliti all’inizio del Novecento. Vedere mucchi di sabbia, macchine parcheggiate e cataste di legname a ridosso del bastione ha fatto inorridire gli avversari politici del sindaco. «Mi rendo conto che è sgradevole – conclude Peru – circoscriveremo il cantiere, per limitare l’impatto visivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata