Legge omnibus, sullo stralcio l’intesa è lontana 

Ora, però, lo scontro rischia di salire di livello perché alla minoranza, almeno a una parte, non va bene nemmeno il contenuto della omnibus sugli interventi per gli incendi. Ieri il consigliere dei Progressisti e sindaco di Santu Lussurgiu (uno dei paesi più colpiti dai roghi), Diego Loi, ha spiegato che «il testo proposto nell'articolo 1 della omnibus crediamo non sia coerente con le esigenze dei Comuni e dei territori e la risposta efficace all'emergenza». E quindi, «proporremo a tutti i gruppi consiliari una nuova versione del testo dove sia riconosciuto il ruolo delle autonomie locali nella cura e manutenzione del bosco e negli interventi di ripristino, tra cui l'attivazione di cantieri comunali, ma anche interventi per rafforzare le dotazioni della protezione civile locale». Il fatto è che Loi non sta solo proponendo un emendamento sostitutivo dell’articolo 1, è convinto piuttosto che serva una legge ad hoc che potrebbe andare in Aula già la settimana prossima: «Le popolazioni non possono più attendere il provvedimento omnibus».

In Giunta, l’unica a pronunciarsi, «perché se il via libera arriva dopo il 10 ottobre, alcune risorse non potranno essere spese», è stata la vicepresidente Alessandra Zedda: «Una riflessione va fatta su ciò che si può avviare e chiudere entro l’anno, e ciò che invece può partire nel corso del 2022». Dal presidente Solinas, invece, ancora nessun segnale. Quanto alle opposizioni, lo dicono da settimane: della omnibus si può salvare, e portare in Aula con la procedura d’urgenza, la parte con i ristori per i danni degli incendi di luglio e, al limite, quella con gli indennizzi per i lavoratori in difficoltà a causa della crisi pandemica e finora esclusi dagli aiuti; per tutto il resto, meglio seguire l’iter tradizionale. L’ultima volta che l’ha proposto, il capogruppo progressista Francesco Agus ha parlato di uno stralcio sulle norme che usciranno votate all’unanimità in commissione Bilancio. Quindi qualcosa in più dei ristori.

Non sarà facile trovare un accordo sulla omnibus. La maggioranza è tutt’altro che compatta, l’opposizione prima tende la mano e poi sembra ritrarla. Nel centrodestra l’ipotesi di uno stralcio non spaventa più, ma alcuni irriducibili (Psd’Az e Fratelli d’Italia) non sembrano voler cedere, convinti come sono che «le misure del testo siano tutte importanti e quindi vadano approvate in blocco».

Le posizioni

Ipotesi stralcio

La discussione della omnibus comincerà martedì in commissione Bilancio. Al netto delle varie posizioni, lo stralcio potrebbe contenere, a parte i ristori per incendi e lavoratori danneggiati dall’emergenza Covid, gli indennizzi in agricoltura, la norma che stanzia risorse sulla continuità territoriale, misure per lavoratori in scadenza e che devono essere stabilizzati, il rifinanziamento di alcune misure come “Sardegna lavoro”, le disposizioni per la sanità come quelle concordate con il ministero per evitare l’impugnazione della Riforma approvata lo scorso anno. Se per miracolo si dovesse trovare un’intesa, Agus ha già annunciato che l’opposizione chiederà garanzie sulla partecipazione del governatore Solinas al dibattito.

