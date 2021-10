Legge omnibus, pressing sui partiti  

Quindi, spiega il presidente Battista Cualbu, «il provvedimento non può non comprendere la voce blue tongue, bisogna ristorare i pastori delle perdite, oltre a garantire il rimborso spese per l’acquisto dei repellenti». I rimborsi, secondo Coldiretti, vanno estesi anche per gli esami della reazione a catena della polimerasi (Pcr) anche agli ovini, oltre che ai bovini (come già previsto), prevedendo un arco temporale pluriennale.

Ultimi giorni a disposizione di sindacati e organizzazioni di imprese per cercare di orientare la spesa dei 300 milioni di massa manovrabile stanziati nella legge omnibus. La fase delle audizioni è ormai archiviata e, considerato che il testo approderà in Aula mercoledì 12 ottobre, alle associazioni non resta che lavorare per vedere le proprie proposte riportate negli emendamenti che i gruppi politici devono presentare entro mercoledì 13. Lingua blu, organizzazione del personale e stabilizzazioni sono le materie oggetto delle richieste più recenti.

Ultimi giorni a disposizione di sindacati e organizzazioni di imprese per cercare di orientare la spesa dei 300 milioni di massa manovrabile stanziati nella legge omnibus. La fase delle audizioni è ormai archiviata e, considerato che il testo approderà in Aula mercoledì 12 ottobre, alle associazioni non resta che lavorare per vedere le proprie proposte riportate negli emendamenti che i gruppi politici devono presentare entro mercoledì 13. Lingua blu, organizzazione del personale e stabilizzazioni sono le materie oggetto delle richieste più recenti.

Lingua blu

Coldiretti preme perché nella norma finanziaria «siano inseriti con urgenza due milioni di euro per i danni causati dall’epidemia da blue tongue». La nuova ondata continua ad allargarsi su tutto il territorio regionale, ha coinvolto oltre 680mila capi (683.740 al 7 ottobre) equivalenti a quasi 2mila allevamenti (1.913). Le perdite dirette (pecore morte) ammontano a 9388 capi, da sommarsi agli aborti e altre perdite indirette sempre legate al morbo.

Quindi, spiega il presidente Battista Cualbu, «il provvedimento non può non comprendere la voce blue tongue, bisogna ristorare i pastori delle perdite, oltre a garantire il rimborso spese per l’acquisto dei repellenti». I rimborsi, secondo Coldiretti, vanno estesi anche per gli esami della reazione a catena della polimerasi (Pcr) anche agli ovini, oltre che ai bovini (come già previsto), prevedendo un arco temporale pluriennale.

«Situazione grave»

Purtroppo, interviene il direttore Luca Saba, «le calamità sono all’ordine del giorno e la situazione per le aziende agricole sta diventando insostenibile: bisogna intervenire in modo chirurgico senza disperdere un euro, la tecnologia ci viene incontro e rappresenta uno strumento basilare per semplificare il metodo e tagliare notevolmente i tempi».

Secondo il direttore di Copagri, Pietro Tandeddu, «sarebbe irresponsabile non provvedere rapidamente al rimborso dei danni subiti dagli allevatori». Il presidente Ignazio Cirronis ricorda «le gravi responsabilità dell’assessorato alla Sanità: ad oggi nonostante le promesse, non si è provveduto a deliberare l’acquisto dei vaccini necessari, già quantificati, e non c’è nessun coordinamento tra gli assessorati all’Agricoltura e alla Sanità, che dovrebbero procedere di comune accordo e coinvolgere insieme le organizzazioni agricole».

Norme sul personale

Sul piano del personale, intervengono i segretari di Uil Fpl (Giampaolo Spanu), di Cisl Fps (Davide Paderi), di Sadirs (Giovanni Deligia) e di Siad (Franco Figus) per l’inserimento nella omnibus di una serie di proposte sintetizzate in un documento unitario. I sindacalisti chiedono «adeguate risorse, 5 milioni di euro, per riorganizzare il sistema di classificazione del personale del Comparto Regione, con l’obiettivo di rendere l’azione amministrativa più efficiente, tenendo conto delle nuove funzioni degli uffici con riferimento alla prossima attuazione del Recovery plan». Chiedono risorse anche «per applicare al personale dell’Agenzia Forestas il rinnovo contrattuale 2019-2021». Ancora: 4,5 milioni per l’estensione della previdenza integrativa, prevedendo la volontarietà dell’adesione al nuovo sistema integrativo. Infine: il recepimento della norme nazionali per il pagamento immediato di una quota del tfr.

Nuove assunzioni

Le stabilizzazioni riguardano Agris e Sardegna Ricerche. In questo caso c’è già l’impegno dei consiglieri di minoranza della commissione Lavoro – ma non si esclude che diventi una proposta unitaria di tutto il parlamentino – a presentare un emendamento alla omnibus per assicurare ai due enti 1,7 milioni necessari per la stipula di contratti a tempo indeterminato per 13 lavoratori in Agris (700mila euro) e 21 in Sardegna Ricerche (un milione di euro).

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata