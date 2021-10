Legge Omnibus, parte dei 300 milioni resterà in cassa 

Ormai è quasi sicuro: i trecento milioni della variazione di Bilancio non saranno utilizzati tutti quest’anno. «Bisogna fare una valutazione attenta sulle risorse che potrebbero risultare non spendibili entro la fine del 2021», ha ammesso lo stesso assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino chiudendo la discussione generale sulla legge Omnibus approdata ieri in Aula. «Siamo al lavoro per capire quali interventi possano essere finanziati con la spesa corrente per essere subito operativi», aveva detto prima ancora il capogruppo del Psd’Az Franco Mula. Ma le risorse non spendibili in questi tre mesi non andranno perse. Semplicemente, «saranno stanziate in modo tale da poter essere impiegate nel 2022».

A Villa Devoto

In serata, i capigruppo di maggioranza si sono riuniti con il governatore Solinas per “scegliere” gli interventi urgenti, definire la strategia da mettere a punto in Aula e gli emendamenti che ogni presidente di gruppo presenterà: Michele Cossa (Riformatori), per esempio, ha annunciato una proposta per affrontare la nuova epidemia da lingua blu; Giorgio Oppi (Udc) ha pronto un emendamento che elimina la “quattordicesima Asl” dell’articolo 28, Dario Giagoni ne presenterà uno per prorogare la graduatoria degli idonei Aspal fino a tre anni.

La variazione contenuta nel provvedimento Omnibus di 34 articoli entra in Consiglio otto mesi dopo la Finanziaria tecnica di febbraio. Ieri tutta l’opposizione ha stigmatizzato il ritardo. L’ha fatto il relatore di minoranza Alessandro Solinas (M5S): «C’è una chiara responsabilità della maggioranza che ha scelto di arroccarsi anche di fronte a un atteggiamento aperto e disponibile dell’opposizione».

Ritardo di otto mesi