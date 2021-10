Legge omnibus, nuovo rinvio 

Un'altra proposta importante della maggioranza è targata Udc-Cambiamo e riguarda la sanità, e punta a modificare l’articolo 28 che istituisce un nuovo ente dotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale - con dotazione finanziaria di 2 milioni di euro e 20 unità di personale - per la liquidazione di tutte le posizioni pendenti in campo alle Asl soppresse dalla riforma. I centristi non vedono di buon occhio la creazione di quella che è stata definita “quattordicesima Asl” e proporranno l’eliminazione. La Lega porterà invece un emendamento per prorogare la graduatoria degli idonei Aspal fino a tre anni.

Il nuovo rallentamento nella tabella di marcia è da imputare alla maggioranza che sta cercando di fare sintesi sugli emendamenti che ha intenzione di depositare. Dovrebbero essere quasi un centinaio. Tra questi, uno della Giunta - che però sarà firmato dai gruppi del centrodestra - che riguarda una materia sulla quale le opposizioni si erano già pronunciate a sfavore: il ripristino dei Consigli di amministrazione negli enti, già oggetto di un disegno di legge della Giunta, il 101, e già contestato duramente dalla minoranza perché utile solo a «moltiplicare le poltrone negli enti controllati della Regione». I cda sono infatti composti da un numero di membri che varia da 3 a 5, senza considerare i Collegi sindacali, gli organismi di vigilanza e quelli di revisione che dovranno essere nominati. Le opposizioni hanno già annunciato che rinunceranno all’ostruzionismo, ma potrebbero anche ripensarci qualora in Aula entrassero dalla finestra le disposizioni contenute nella 101. In questo caso rischierebbe di essere vanificato il lavoro fatto in queste ore dalle diplomazie per concepire emendamenti bipartisan, per esempio per fronteggiare l’epidemia da blue tongue.

La omnibus accumula altri ritardi. Ieri il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fatto slittare prima dalle 13 alle 19, poi direttamente alle 19 di oggi. Domani si riunirà la commissione Bilancio per l’esame delle proposte di modifica, mentre la discussione in Aula degli articoli non comincerà prima di martedì 19 ottobre. Oggi, invece, è in programma la seduta sulla continuità territoriale aerea con all’ordine del giorno le comunicazioni della Giunta.

Riecco i cda negli enti

Emendamenti

Altri riguardano il lavoro e la rimodulazione di programmi di spesa per consentire l'impiego di risorse. E, come spiegato martedì in Aula dall’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino, la maggioranza è anche al lavoro per valutare quali risorse della variazione da 300 milioni non siano spendibili entro l'anno, così da prevedere l'utilizzo nel 2022.

«La legge può migliorare»

Ieri, per fare sintesi, i capigruppo sono rimasti in riunione con l’assessore mattina e sera. «Stiamo lavorando, ci sono proposte anche oggetto di discussione con le opposizioni», ha spiegato il capogruppo del Psd’Az Franco Mula, «la legge può essere solo migliorata, alcune modifiche sono in atto e crediamo di poter spostare alcune risorse da un capitolo a un altro». Mula ha ribadito anche che «si sta cercando di convincere le opposizioni a favorire un’approvazione celere proprio per non perdere le risorse. Alcuni fondi, invece, potranno essere posticipati al 2022, bisogna solo trovare il modo».

Confronti bilaterali

Come ha detto il capogruppo sardista, c’è stato spazio anche per un confronto tra delegazioni di schieramento opposto. «Noi», ha confermato il capogruppo del Pd Gianfranco Ganau, «abbiamo chiesto che nel testo siano inserite una serie di modifiche qualificanti in tema di ristori per i danni degli incendi, di centri antiviolenza, di stabilizzazioni e lavoratori in utilizzo, di Forestas». Il dem, che ha partecipato ai bilaterali con il vicepresidente della commissione Bilancio Cesare Moriconi, ha anche suggerito lo stralcio dal testo della norma che stanzia 1,5 milioni per tre anni a favore delle Diocesi proprietarie di strutture destinate al sostegno delle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di Asperger e sclerosi multipla.

