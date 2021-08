Legge omnibus, corsa contro il tempo per l’approvazione 

Fallito il tentativo di approvarla prima di Ferragosto, ora la maggioranza lavora per portare in Aula la legge omnibus almeno entro il mese. Ieri il testo definitivo è arrivato finalmente nelle caselle di posta dei capigruppo dell’opposizione e il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha già convocato una conferenza per il 24 agosto alle 12.30 con appello annesso.

In extremis

Ossia, visto che il testo è stato trasmesso con congruo anticipo, la richiesta è di «valutare nella seduta annunciata, vista l’importanza e l’urgenza delle misure contenute, la possibilità dell’esame del testo da parte del Consiglio con la procedura d’urgenza prevista dall’articolo 102 del regolamento interno». Quindi saltando l’iter in commissione e i 10 giorni per la relazione di minoranza. Il centrodestra non si perde d’animo, dunque, e prova a convincere Pd, Progressisti, LeU e M5S a discutere prima possibile l’intero pacchetto. Sinora l’opposizione ha negato la possibilità, dando invece la disponibilità all’approvazione della disposizione sui 20 milioni per i danni dei roghi del Montiferru. Ma il centrodestra si è sempre detto contrario a uno stralcio e alla fine non se ne è fatto nulla.

«Legge complessa»

L’impressione è che non se ne farà nulla nemmeno stavolta. Queste le prime impressioni di Francesco Agus (Progressisti) «da un primo esame del testo»: «Non riesco nemmeno a pensare che in maggioranza fossero seri quando raccontavano della possibilità che il testo arrivasse in Aula con il 102. La proposta inviata non aveva nessuna possibilità di essere discussa la settimana scorsa ed è dunque palese come fosse loro, e solo loro, la responsabilità dell’inaccettabile ritardo con cui sarà varata la norma per sostenere i territori colpiti dagli incendi». Sul contenuto: «La proposta presentata a più di un mese da quanto promesso e ad oltre 4 mesi dalle promesse del presidente, è una legge contenitore complessa: 33 articoli e 122 pagine che contengono tutto e il contrario di tutto. Ci sono norme realmente urgenti come quella sugli incendi e altre molto meno attese che possono e dovranno aspettare i tempi dell’iter ordinario».

Controproposta

Inoltre, «ci sono temi che richiedono un confronto con le parti sociali e le organizzazioni datoriali per evitare errori e “flop”, come quello che ha caratterizzato il ritardo cronico con cui vengono erogati i fondi per le imprese in crisi. Altre norme ancora, e non sono poche, contengono interventi puntuali che solo chi è dotato di cinismo e disprezzo dell’intelligenza altrui poteva pensare di inserire in un testo “emergenziale”». Quindi, «si approvi subito la parte sui 20 milioni, per tutto il resto servono i tempi necessari».

Il resto, al di là delle norme “puntuali”, riguarda i ristori per le categorie di lavoratori colpiti dalla crisi pandemica ma che ancora non hanno avuto nulla, per il sistema sanitario e aeroportuale messi a dura prova dalla crisi, ma anche fondi per i territori, oltre a norme di manutenzione come quelle riguardanti la correzione della riforma della sanità approvata a settembre dell’anno scorso.

Nel frattempo Desirè Manca non molla la presa su quella che definisce «moltiplicazione di poltrone». La consigliera M5S ha presentato un’interrogazione in merito «alla creazione di un nuovo ufficio stampa di Forestas, che si aggiunge all’Ufficio comunicazione già incardinato all’interno del servizio Personale: chiedo al presidente Solinas di valutare questa scelta che si configura come un inutile sperpero di denaro pubblico»