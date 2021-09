Legge Omnibus, appello comune: «Basta ritardi» 

Tutti – sindacati e imprese compresi – spingono per accorciare i tempi: portare la omnibus in Aula al più presto per non mettere a rischio la spesa delle risorse. Ma se il testo resta così com’è – 34 articoli con una variazione da 300 milioni e altre norme – la strada è segnata: via libera non prima di novembre percorrendo tutti i passaggi previsti. Per tagliare prima il traguardo serve la collaborazione dell’opposizione, ma perché questo succeda la legge deve essere modificata. Stralciata.

Ieri, alle audizioni in commissione Bilancio, il presidente di Confindustria Maurizio De Pascale ha invitato alla rapidità «per consentire di impegnare il più possibile le risorse, specie per indennizzi e contributi, entro l’anno». Sul concetto hanno insistito anche Giorgio Delpiano (Confapi), Daniele Serra (Confartigianato) e Francesco Porcu (Cna). Sulla stessa linea i sindacati confederali: «La macchina regionale rischia di essere ingolfata da provvedimenti di attuazione che finirebbero per sovrapporsi alle procedure della nuova legge di stabilità».

L’appello di Pais

A margine delle audizioni, anche il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha lanciato un appello alla celerità: «Gli argomenti contenuti nel testo della legge omnibus sono troppo importanti. Dobbiamo accelerare l’iter per consentire all’Aula di approvare la proposta di legge entro i primi giorni di ottobre».

La commissione è riconvocata martedì per un ultimo ciclo di audizioni e per l’esame degli articoli che sarà funzionale alla definizione dei contorni dello stralcio, cioè alla selezione delle norme da portare subito in Aula e di quelle da rinviare alla Finanziaria 2022.