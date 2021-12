Legge del fosso per chi sgarra 

Spregiudicati, violenti e pronti a far valere la “legge del fosso”. Uno spaccato inquietante emerge dall’ordinanza firmata dalla giudice per le indagini preliminari Federica Fulgheri: i capi della “cantina” di Torangius gestivano «un fiorente traffico di stupefacenti» e non disdegnavano i metodi aggressivi come Alessia Perra pronta ad usare persino la pistola contro «chi non pagava o parlava troppo». La trentaquattrenne insieme ad Andrea Cauli (52) e al figlio Matteo (29) non aveva però fatto i conti con la polizia: da martedì i tre sono in carcere. Altri 8 complici invece hanno obbligo di dimora e non possono uscire dalle 20 alle 8.

Dal Gip

Ieri Alessia Perra (difesa da Simone Prevete e Gabriella Aru), Andrea e Matteo Cauli (assistiti da Alessandra Borrodde) si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia. In silenzio anche gli altri indagati: Maria Assunta Pinna, 48 anni (e non Pippia come riportato due giorni fa) difesa da Borrodde; Marcella Ileana Pes, 63 (tutelata da Nicola Battolu); Rimedia Pippia, 50 (difesa da Simone Prevete); Andrea Frongia, 40 (tutelato da Gianfranco Siuni); Giovanni Atzori,41 (assistito da Alessandro Enna). Per Pinna, Pippia e Pes è stata chiesta la revoca della misura. Lunedì interrogatorio per Andrea Boasso (difeso da Emilio Iacampo), Daniele Pau (assistito da Carlo Barberio) e Daniele Manca (tutelato da Simona Carrucciu).

I retroscena

I difensori aspettano di avere in mano tutte le carte, ma già nelle settanta pagine dell’ordinanza viene descritto un giro di droga ben organizzato che aveva come quartier generale la cantina di via Prinetti, a Torangius. Una centrale dello smercio dove i due Cauli e Perra, figure di vertice del gruppo, portavano la marijuana, custodita vicino alle risaie a Pesaria. Un nascondiglio conosciuto solo dai tre che lo raggiungevano grazie alle indicazioni del Gps «non portare nessuno qui, se ci prendono questa roba siamo morti» diceva Andrea Cauli a Perra. La squadra mobile (guidata dal dirigente Samuele Cabizzosu) non tarda a scoprirlo e quando nel novembre 2020 scattano alcuni sequestri, nel gruppo nascono anche tensioni. I tre mostrano di avere grande esperienza nel settore: telefonate brevissime e, come emerge dalle intercettazioni, usano parole in codice come quando Alessia Perra chiama la madre Rimedia Pippia «porta quella commissione che c’è nel cassetto» e si stizzisce quando la mamma non coglie subito il messaggio. E le dosi di marijuana diventano «le lenzuola» da lasciare nel cofano dell’auto di Marcella Pes e ancora «orate e sogliole» da consegnare a piccoli pusher che poi piazzano la droga sul mercato.