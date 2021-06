«Lega-FI, tanti auguri a Salvini» 

Insieme nel lanciare il duo Michetti-Matone per il Campidoglio, lontani nel progetto della federazione del centrodestra. Nel giorno in cui Matteo Salvini e Giorgia Meloni fanno partire ufficialmente la corsa per conquistare il primo seggio di Palazzo Senatorio, la Lega rilancia l'idea di federarsi con Forza Italia. Il leader del Carroccio in giornata ha sentito Silvio Berlusconi: una telefonata cordiale in cui si è convenuto che la strada intrapresa è quella giusta per unire le energie e aiutare il governo Draghi nei passaggi più delicati.

Gelo da Fratelli d'Italia

«Facciamo i migliori auguri senza alcuna preoccupazione rispetto ai dati elettorali». Secondo un sondaggio Emg Different rilanciato dalla Lega, infatti, il partito di Salvini sarebbe in crescita (insieme a FI), come pure la fiducia nel segretario. Un effetto benefico del solo annuncio delle nozze? Davvero troppo presto per dirlo. Per ora tra le ipotesi del nuovo contenitore c'è una possibile divisione degli incarichi tra Berlusconi presidente (fu lui a lanciare per primo l'idea nel 2019) e Salvini segretario. Ma tutti i dettagli devono ancora essere discussi e gli azzurri non hanno fretta. Il partito di Meloni - che nei fatti si contende con il Carroccio la leadership della coalizione - ostenta tranquillità, senza risparmiare stoccate: «Comprendiamo i tentativi di Lega e FI di organizzarsi meglio per arginare lo strapotere delle sinistre nel governo Draghi in preoccupante continuità con il governo precedente», quanto al resto «è il risultato del centrodestra che conta», chiosa il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida. Un altro affondo arriva dai fuoriusciti da Forza Italia, passati in Coraggio Italia: «Non faremo parte della federazione Fi-Lega», ribadisce il deputato Osvaldo Napoli. «Sarà più chiaro per gli elettori riconoscere dove sta la destra e dove il centro». Difficile, però, che il matrimonio si trasformi in un unico gruppo parlamentare del centrodestra di governo, che in questo caso diventerebbe primo per numeri in Parlamento. L'operazione rischierebbe di amplificare gli scontenti tra i parlamentari che vedrebbero ridursi il numero degli incarichi.

Le Comunali

Tornando alle amministrative, il rischio è che le fibrillazioni interne, che tanto hanno rallentato la decisione nella Capitale, continuino a pesare anche sulle prossime scelte. Ma i partiti si mostrano fiduciosi e indicano la prossima settimana come deadline per chiudere la partita. Oggi, per cominciare, dovrebbe essere annunciato il nome del candidato alla Regione Calabria: il capogruppo forzista a Montecitorio Roberto Occhiuto. Tra martedì e mercoledì gli alleati attendono la mossa di Salvini su Milano (come Meloni ha avuto l'ultima parola su Roma ). Tra manager e prof, i nomi in pole per Palazzo Marino sarebbero: Oscar di Montigny, Maurizio Dallocchio e Fabio Minoli. E si fa strada la possibilità di un ticket sul modello romano, magari con Gabriele Albertini. Ancora da muovere la pedina su Bologna, dove la scelta sarebbe tra Andrea Cangini, Roberto Mugavero e Fabio Battistini.

