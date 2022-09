Lega e Psd’Az: una lunga notte col fiato sospeso 

Un brindisi di buon auspicio quello che apre la lunga notte della Lega (e del Psd’Az). Mancano pochi istanti alla chiusura dei seggi elettorali quando nel quartier generale del Carroccio di Cagliari in via Pergolesi arrivano i candidati (Michelina Lunesu, per esempio) e i sostenitori (tanti giovani) che danno inizio alla maratona del dopo voto. Per tutti, quella appena cominciata sarà la notte più lunga. Le facce sono distese «perché prima di diverse ore non avremo nessun dato reale se non quello relativo all’affluenza», dicono. L’adrenalina, però, sale con il passare delle ore. Candidati, rappresentanti di partito e simpatizzanti smorzano la tensione dell’attesa quando le tv comunicano i primi trend poll che confermano le previsioni: il Carroccio anche in Sardegna dovrebbe confermarsi secondo partito dentro la coalizione di centrodestra, ma tutti preferiscono essere prudenti.

L’attesa

Dario Giagoni, coordinatore regionale della Lega non c’è. È nella sua Olbia dove segue lo spoglio, probabilmente con la stessa tensione dei militanti del Psd’Az che all’interno di una sala del Consiglio regionale ha organizzato la “sua” centrale operativa. «Per il momento ci danno, a livello nazionale sotto il 10%, ma siamo solo alla prima proiezione, dice il coordinatore regionale che è candidato nel collegio uninominale di Sassari. «Aspettiamo i dati reali prima di fare qualsiasi valutazione, nel frattempo voglio ringraziare tutti i sardi che hanno votato per la Lega. Il centrodestra unito sarà determinante». Vero, però, che all’ultima tornata del 2018 la Lega in Sardegna prese quasi il 12% al Senato e quasi l’11% alla Camera. Solo un calo fisiologico? «Tutti i partiti, a parte FdI, hanno avuto un calo», dice Giagoni. Nessuna sorpresa sul dato dell’affluenza che vede la Sardegna tra le ultime in Italia. «Se confermato quel 52% circa, contro il 65% a livello nazionale, vuol dire che anche i sardi mostrano disaffezione verso la politica. Con un governo forte e unito di centrodestra, che spinge per stimolare l’economia, credo che i sardi ritorneranno alle urne», spiega ancora Giagoni.

«Non ci credo»

Quando Enrico Mentana inizia a dare i primi numeri la sala perde la voce. Quasi un religioso silenzio prende il sopravvento. Poi a mezzanotte e quattro minuti quando arriva la prima proiezione che dà la Lega sotto al 10% piomba il disappunto. Ma «sono solo le prime proiezioni». È questa la frase che si ripete come un mantra mentre si delinea comunque una netta vittoria del centrodestra. Lina Lunesu, senatrice uscente e candidata nel plurinominale alla Camera spiega che «se alla fine in Sardegna la Lega dovesse avere anche un 8%, questo risultato sarebbe da leggere come un calo fisiologico. A ogni modo, attendiamo i voti scrutinati».