Lega, calo pesante «Ma con i sardisti il patto resta in piedi» 

Però non c’è solo un evidente calo di consensi, quello che il coordinatore definisce appunto fisiologico, c’è adesso da capire che cosa accadrà del patto con il partito sardo d’azione (grazie al quale alle regionali di tre anni e mezzo fa insieme presero oltre il 20%). «Quel patto resta in piedi ed è solido», risponde Giagoni, spazzando via i dubbi di chi in queste ore mette in discussione anche una tenuta della maggioranza che regge la Regione. «Il presidente Christian Solinas, già prima del voto, ha detto che avrebbe azzerato la Giunta. Attendiamo questa o altre decisioni meno radicali», per esempio la sostituzione dell’assessore dimissionario ai Trasporti (la proposta della Lega è sul nome di Pierluigi Saiu), «e attendiamo che questo avvenga in tempi rapidi perché il governo regionale deve tornare a essere più veloce, dinamico e presente nel territorio». «Esiste un patto di legislatura per portare a casa alcuni obiettivi che ancora non abbiamo realizzato», sottolinea Franco Mula, capogruppo del Psd’Az in Consiglio regionale. «Se poi in futuro questo patto non ci sarà più, non è questo il momento per discuterne. Oggi è urgente dare risposte ai sardi. Tutto il partito è preoccupato», aggiunge.

Non nasconde la soddisfazione per il successo personale. Perché una forbice di quasi trentamila voti di differenza rispetto alla coalizione di centrosinistra non l’ha avuto nessuno dei candidati (eletti) nell’uninominale. «È una vittoria della Lega e di tutto il centrodestra, ma certo in questa partita ci ho messo molto di mio. Per me anche la soddisfazione personale di aver battuto per un centinaio di voti la candidata di centrosinistra anche nella sua Sassari», Carla Bassu, dice con orgoglio Dario Giagoni, coordinatore regionale del Carroccio, appena eletto alla Camera. Un successo che per un attimo mette in secondo piano il risultato pesante della Lega in Sardegna, passata dal 12% delle politiche del 2018 a poco più del 7% di oggi, e (forse inevitabilmente?) ridisegna il patto con il Psd’Az.

Non nasconde la soddisfazione per il successo personale. Perché una forbice di quasi trentamila voti di differenza rispetto alla coalizione di centrosinistra non l’ha avuto nessuno dei candidati (eletti) nell’uninominale. «È una vittoria della Lega e di tutto il centrodestra, ma certo in questa partita ci ho messo molto di mio. Per me anche la soddisfazione personale di aver battuto per un centinaio di voti la candidata di centrosinistra anche nella sua Sassari», Carla Bassu, dice con orgoglio Dario Giagoni, coordinatore regionale del Carroccio, appena eletto alla Camera. Un successo che per un attimo mette in secondo piano il risultato pesante della Lega in Sardegna, passata dal 12% delle politiche del 2018 a poco più del 7% di oggi, e (forse inevitabilmente?) ridisegna il patto con il Psd’Az.

Scenari

Una debacle? «No, assolutamente», risponde il coordinatore regionale. «Tutti i partiti, con l’unica eccezione di FdI che dall’opposizione è stato bravo a capitalizzare il malessere degli italiani e dei sardi, hanno perso terreno. Si tratta soltanto di un calo fisiologico e davanti a un’azione di governo forte della Lega, all’interno della coalizione di centrodestra, sono certo che anche noi riprenderemo di nuovo i numeri che avevamo fino a qualche tempo fa», spiega Giagoni.

Il patto

Però non c’è solo un evidente calo di consensi, quello che il coordinatore definisce appunto fisiologico, c’è adesso da capire che cosa accadrà del patto con il partito sardo d’azione (grazie al quale alle regionali di tre anni e mezzo fa insieme presero oltre il 20%). «Quel patto resta in piedi ed è solido», risponde Giagoni, spazzando via i dubbi di chi in queste ore mette in discussione anche una tenuta della maggioranza che regge la Regione. «Il presidente Christian Solinas, già prima del voto, ha detto che avrebbe azzerato la Giunta. Attendiamo questa o altre decisioni meno radicali», per esempio la sostituzione dell’assessore dimissionario ai Trasporti (la proposta della Lega è sul nome di Pierluigi Saiu), «e attendiamo che questo avvenga in tempi rapidi perché il governo regionale deve tornare a essere più veloce, dinamico e presente nel territorio». «Esiste un patto di legislatura per portare a casa alcuni obiettivi che ancora non abbiamo realizzato», sottolinea Franco Mula, capogruppo del Psd’Az in Consiglio regionale. «Se poi in futuro questo patto non ci sarà più, non è questo il momento per discuterne. Oggi è urgente dare risposte ai sardi. Tutto il partito è preoccupato», aggiunge.

Lato Psd’Az

Che insomma qualche frizione tra Lega e Psd’Az, un po' malamente nascosta prima del voto, sia destinata a riemergere forse è un fatto. «Un risultato che ci pone poco oltre il 7% è sicuramente negativo e ci porterà adesso a fare una riflessione profonda», dice ancora Franco Mula. E poi aggiunge: «Un calo dei consensi era nel conto, ma di queste dimensioni no. Ora ci sono da cambiare tante cose, non solo in Giunta, ma proprio nell’operatività dell’esecutivo. C’è malumore tra la gente, vedi le manifestazioni nel nuorese. Dobbiamo essere capaci di leggere questo malcontento. Non scarico le responsabilità sulla Lega, questo no. Ma, da capogruppo del partito sardo d’azione, ho il dovere di fare un ragionamento più ampio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata