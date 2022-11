L’edilizia riparte da Bacu Abis 

Nel primo è stato gettato già il secondo solaio, nell'altro è appena stato realizzato il primo solaio, nel terza ecco le fondamenta che danno forma all’edificio: nel rione a rischio dissesto idrogeologico, le cose cominciano ad andare davvero per il verso giusto. E i lavori proseguono spediti. Arriva da Bacu Abis, frazione mineraria di Carbonia, con mai sopite ambizioni di diventare un Comune, una storia singolare se inquadrata nello scenario delle gravi e oggettive difficoltà che le imprese stanno patendo dinanzi al rincaro dei costi dei materiali per la crisi energetica e le conseguenze della guerra in Ucraina: sono iniziati, e a ottimo punto, i lavori di costruzione di tre palazzine, per relativi dodici appartamenti, che Area con due milioni sta erigendo in sostituzione di quelle demolite non pochi anni fa nel rione di via della Libertà, arcinoto da decenni per i cedimenti nel tratto iniziale.

Il Comitato Bacu Abis

Quella del Comitato Bacu Abis è una battaglia che si perde nella notte dei tempi burocratici, e anche questa impresa sembrava segnata da disavventure infinite: appalti assegnati e poi revocati, progetti modificati quando ci si è accorti (la scorsa primavera) che il sottosuolo gruviera in cui sarebbero dovute nascere le palazzine era più insidioso di quanto si potesse pensare. «Poi però i lavori sono iniziati per davvero – afferma Giuseppe Meletti, presidente del Comitato – e tranne una brevissima sosta naturale per Ferragosto, non si sono mai fermati: la cosa ci ha stupito in positivo e non ci resta che fare gli scongiuri considerando le peripezie vissute, però notiamo da parte del Distretto Sulcis di Area un’attenzione particolare».

I cantieri

La fine lavori è prevista per giugno 2023: di questo passo, e senza intoppi, ci si arriva. Ci sono dodici famiglie che attendono da anni, alcune ospiti delle prime case in legno che Area realizzò nel rione per poi scoprire che quella tipologia non era del tutto soddisfacente: «Fui tra i primi – racconta Pina Calzini, pensionata, fra i residenti in attesa – che notai i problemi gravi delle abitazioni che ci vennero assegnate dopo la demolizione delle nostre case che rivelavano cedimenti». È stato anche grazie a quelle proteste che Area, nel prosieguo delle opere di messa in sicurezza che sono iniziate una quindicina di anni fa con la costruzione di edifici in pannelli lignei, ha scelto di realizzare le nuove palazzine (quelle ora in costruzione) con la tipologia del vecchio caro mattone e non più in legno. «Gli appartamenti saranno destinati a chi per anni – ricorda Donatella Melis, una residente - ha vissuto nei container come i terremotati: veder sorgere questi alloggi ci riempie il cuore di gioia» .