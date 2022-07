«L’economia sarda? Resta sempre  una pentola bucata» 

«L’Isola è immersa nella crescente confusione geopolitica e il suo benessere rischia di peggiorare come in ogni altra parte del mondo, eppure ci sono risorse umane e materiali che, se solo i sardi riuscissero a essere meno malos unidos, potrebbero essere vitali sul piano sociale ed economico».

L’economia della Sardegna è ancora una pentola bucata: basta la spesa delle famiglie nella penisola per far defluire tutta la ricchezza. Lo sostiene Paolo Savona, presidente della Consob, che fece questa diagnosi poco più di 40 anni fa, quando fu inviato in Sardegna a risollevare le sorti del Credito industriale sardo dopo il fallimento della chimica. A dire il vero, quel foro della pentola, non solo non è stato riparato ma si è allargato. L’economista cagliaritano, specializzato in monetaria in America, due volte ministro, con mezzo secolo di carriera alle spalle fatta di decine di tappe, dalla Confindustria di cui è stato direttore, alla Bnl, al Fondo interbancario sino alla presidenza della Consob, ha sempre un occhio di riguardo per l’Isola che lasciò dopo dieci anni di presidenza del Cis in contrapposizione alle scelte di programmazione della Regione.

Come si può inquadrare oggi la questione sarda?

«L’Isola è immersa nella crescente confusione geopolitica e il suo benessere rischia di peggiorare come in ogni altra parte del mondo, eppure ci sono risorse umane e materiali che, se solo i sardi riuscissero a essere meno malos unidos, potrebbero essere vitali sul piano sociale ed economico».

Quando alla fine degli anni Settanta divenne presidente del Cis, l’istituto di mediocredito devastato dalla crisi di Rovelli, lei paragonò l’economia sarda a una pentola bucata dal cui foro fuoriuscivano tutte le risorse dell’Isola. A distanza di molti anni che cosa è cambiato?

«Purtroppo quella diagnosi ricevette poche attenzioni. Il saldo negativo della bilancia commerciale sarda verso l’esterno, e intendo l’estero e il resto dell’Italia, resta il vizio strutturale che impedisce di fissare nel territorio il proprio prodotto. La conseguenza è che così si impedisce l’avvio di uno sviluppo endogeno».

L’economia italiana si è sempre salvata nelle crisi grazie principalmente al suo export e al risparmio ma in tempi di Covid e di guerra i rischi che questo non possa avvenire sono sempre più grandi. Le imprese devono fare i conti con l’aumento dei costi dell’energia e il risparmio è remunerato con tassi vicini allo zero.

«L’Italia ha colmato il buco nella pentola che l’aveva vincolata fino alla crisi del 2008. Le imprese si sono rimboccate le maniche e hanno scelto la via tecnologica; da oltre un quinquennio il Paese presenta un surplus della bilancia commerciale verso l’estero, nonostante molte regioni meridionali come la Sardegna, presentino ancora un “buco”. Questo recupero è migliorato anche in pieno Covid, in parte per il basso costo del credito. Ora il processo sembra rallentare a seguito della guerra in Ucraina ai cui effetti si è sommato il “baco” dell’inflazione».

C’è il rischio di finire nella stagflazione, l’insieme di recessione e inflazione?

«Molto dipenderà dalla durata dello stato di guerra in cui siamo precipitati».

Gli indici azionari salgono ma la dinamica non corrisponde a quella dell’industria, un certo tipo di finanza è slegato dallo sviluppo reale. Come si può intervenire? Si deve agire sul piano fiscale visto che le cedole del debito pubblico sono tassate meno delle cedole delle azioni?

«Gli indici azionari non risentono interamente dell’andamento dei profitti per due ragioni: la liquidità delle famiglie e delle imprese è elevata e gli investimenti azionari si sono mostrati più redditizi degli altri. Questo continuerà a essere così anche per il futuro ma occorre avere una visione di lungo andare e avere nervi saldi nei momenti negativi».

Come si fa ad aiutare le imprese, a incrementare i capitali di rischio e collegare gli investimenti dei risparmiatori con il profitto”?

«Un paio d’anni fa avevo attirato l’attenzione sull’importanza dei Fondi di investimento privati che, disponendo di team dediti a valutare rischi e prospettive delle imprese, potevano svolgere anche in Sardegna un ruolo positivo, maieutico, delle risorse e forze vitali che esistono anche da noi. Non se ne fece nulla ma resta uno strumento indispensabile per costruire un futuro di crescita endogena, se gli interventi si concentrassero nel rafforzare le imprese che esportano e sollecitare quelle che importano a intraprendere produzioni locali sostitutive».

I sistemi di pagamento sono cambiati con le innovazioni tecnologiche. Prendono piede le criptovalute e, a questo riguardo, lei ha parlato di un pericolo per la democrazia. Qual è il rischio?

«Rispondo partendo dalla democrazia perché altrimenti dovrei affrontare un lungo discorso sulle criptovalute. Mi limito agli effetti sulla democrazia. Uno dei fondamenti di questo modo di governare una società è che non può esserci tassazione senza che i tassati prendano parte alla decisione. La tassazione è lo strumento attraverso cui la democrazia corregge con scelte politiche la distribuzione del reddito spontanea, quella decisa dal mercato. La creazione di criptovalute usate come moneta consente ai “minatori”, e uso questo termine per indicare coloro che creano, di avere un potere di acquisto su basi volontarie che redistribuiscono reddito e ricchezza fuori dalla democrazia».

Lei ha presieduto il Cis durante il periodo della rinascita di quell’istituto, poi è stato ai vertici della Bnl e del Fondo interbancario. Con i cambiamenti in atto stanno nascendo nuove forme di istituti di credito, qual è il ruolo che può ricoprire oggi una banca del territorio?

«Le banche hanno un futuro se si dotano degli strumenti informatici di cui dispongono le piattaforme tecnologiche multinazionali che operano in criptovalute e strumenti virtuali; ciò vale per tutte le banche universali. Le tecnologie finanziarie (DeFi e FinTech) possono aiutare lo sviluppo glolocale, cioè locale in chiave globale, perché oggettivizzano le scelte, le rendono indipendenti dall’attrazione delle grandi aree sviluppate. Molto dipenderà dalle decisioni che la Bce, la Fed e il resto del mondo prenderanno per l’assetto tecnologico delle monete; bisognerà vedere se i depositi resteranno moneta fiduciaria sotto il loro controllo o sarà il mercato a partecipare alla creazione monetaria».

A proposito di risparmio, nella relazione nel palazzo della Borsa, Savona ha ricordato “l’anomalia” italiana: il risparmio delle famiglie inutilizzato per lo sviluppo del Paese e che potrebbe essere d’aiuto per tappare il buco della pentola. «Un primo passo è incanalarlo verso le iniziative delle imprese - spiega Savona – un secondo è creare dei portafogli che auto proteggano i risparmiatori dall’inflazione». Come? Savona propone una composizione equilibrata tra attività mobiliare e immobiliari affidando la redditività agli andamenti dell’economia reale.

