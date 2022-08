Leclerc, vacanze in pista 

Se il kartodromo di Baia Sardinia si chiama "Pista dei Campioni”, un motivo ci sarà. E devono averlo capito, lunedì notte, i fortunati e invidiatissimi clienti che si sono trovati di fronte Charles Leclerc. “Apparizione” per la quale devono un grazie alla dea bendata e uno a Flavio Briatore, imprenditore più che di casa in Costa Smeralda che, visti i gloriosi trascorsi da team manager in F1, è stato ben lieto di organizzare per il figlio dodicenne Nathan Falco, a cui ha trasmesso la passione per i motori, una gara a sorpresa con un avversario da sogno.

«Briatore ha fatto un bel regalo anche a noi. Eravamo informati e avevamo programmato tutto, ma abbiamo divulgato gli scatti del fotografo sportivo Gianluca Laconi a cose fatte, come da prassi, per tutelare la privacy dei nostri clienti, persone comuni ma anche professionisti e vip. In 33 anni qui hanno corso tutti, da Alboreto a Trulli e Fisichella», spiega il titolare Paolo Liceri, ex pilota di rally con all’attivo anche presenze al Ris, data sarda del Wrc.

Il “Gp sardo”

Leclerc, in compagnia della fidanzata, degli amici di sempre e di Nathan, ha dimenticato per mezz’ora la lotta iridata con Max Verstappen, l’amarezza per le recenti delusioni in pista e anche la sua “rossa”, rimpiazzata per una sera da un kart, passione in fondo mai sopita vista la scelta di dare il proprio nome a una linea del costruttore italiano Birel Art.

«Hanno corso un Gp di 30 minuti, Charles è partito ultimo in griglia e dopo 4 curve era già in testa. Li lasciava passare e poi li superava, ma all’ultimo giro è rimasto dietro per essere battuto dagli amici», racconta divertito Liceri, che svela una curiosità sul numero scelto dal ferrarista. «Non avevamo il 16, così ha chiesto il 27, che è storia in Ferrari. Per lui, però, era stato preparato in anticipo il 5, sia in base alla sua altezza sia perché di solito lo uso io e desideravo lo guidasse! Ora quel 5 diventerà un 16 in suo onore».