Leclerc, pole principesca 

Montecarlo. Da Messico 2019 a Monaco 2021, oltre un anno e mezzo dopo la Ferrari torna ad occupare la prima casella della griglia. Due Gran Premi così distanti eppure intrecciati da quei fili invisibili che solo lo sport sa regalare. A Città del Messico, Charles Leclerc si ritrovò catapultato in pole dopo la penalizzazione di Max Verstappen. Nella sua Montecarlo, invece, il ferrarista rischia di cedere la prima piazza dopo l'1'10”346 in qualifica seguito dal botto al muro: la sostituzione del cambio costerebbe la retrocessione di cinque posizioni.

Le ottime sensazioni delle tre sessioni libere vengono confermate durante le qualifiche, con le Rosse stabilmente nelle prime posizioni e con Leclerc che trova il guizzo giusto, prima di far calare il sipario con la bandiera rossa per l'errore in uscita della chicane delle Piscine. «Finire a muro toglie un po' di gioia ma sono davvero felice per questa pole», confessa Leclerc - «È stata una grossa sorpresa per tutti ma i punti si fanno in gara».

I delusi

Deluso Max Verstappen, interrotto dalle bandiere nel mezzo di un giro che sembrava promettente e costretto ad accontentarsi del secondo posto con la Red Bull. Alle sue spalle c'è la prima Mercedes, ma è quella di Valtteri Bottas e non di Lewis Hamilton. Il campione del mondo scatterà dalla settima posizione, con accanto l’antico rivale Sebastian Vettel.

Partirà dalla quarta casella ma è comunque imbronciato Carlos Sainz: «Si poteva fare una doppietta, non ci siamo riusciti. Non sono soddisfatto, c'era la macchina per fare la pole». Una delusione che non può che far piacere al team principal della Ferrari, Mattia Binotto, sintomo di una ritrovata competitività.

Griglia di partenza (ore 15)

1ª fila : Charles Leclerc (Mon,) Ferrari) e Max Verstappen (Ola, Red Bull);

2ª fila : Valtteri Bottas (Fin, Mercedes) e Carlos Sainz (Spa, Ferrari);

3ª fila : Lando Norris (Gbr, McLaren) e Pierre Gasly (Fra, AlphaTauri);

4ª fila : Lewis Hamilton (Gbr, Mercedes) e Sebastian Vettel (Ger, Aston Martin);

5ª fila : Sergio Perez (Mes, Red Bull) e Antonio Giovinazzi (Ita, Alfa Romeo);

6ª fila : Esteban Ocon (Fra, Alpine) e Daniel Ricciardo (Aus, McLaren);

7ª fila : Lance Stroll (Can, Aston Martin) e Kimi Raikkonen (Fin, Alfa Romeo);

8ª fila : George Russell (Gbr, Williams) e Yuki Tsunoda (Gia, AlphaTauri);

9ª fila : Fernando Alonso (Spa, Alpine) e Nicholas Latifi (Can, Williams);

10ª fila : Nikita Mazepin (Rus, Haas) e Mick Schumacher (Ger, Haas).

