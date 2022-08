L’Eccellenza riparte di slancio 

Palla al centro, oggi inizia il campionato di Eccellenza. Un torneo con molti club storici in lizza: Monteponi, Tharros, Calangianus, Latte Dolce, Carbonia e Lanusei su tutte. A queste si aggiungono le squadre già presenti dalla scorsa stagione: Sant’Elena, Nuorese, Villacidrese e Arbus.

La Figc

Sarà un campionato lunghissimo, senza respiro, con un numero dispari di squadre, 19: terminerà il 16 aprile del 2023 per fare poi spazio ai playoff e ai playout. La prima formazione a riposare sarà il Monastir. «Ci aspetta un campionato di grandissima levatura tecnica», dice il presidente della Figc, Gianni Cadoni. «Tornano in auge tante squadre che hanno scritto la storia del calcio regionale. Ne guadagnerà l’interesse generale».

Il calendario di oggi propone Calangianus-Latte Dolce (ore 16), un derby inedito, visto che gli ultimi anni i sassaresi hanno stabilmente giocato in Serie D. Due squadre molto forti e ambiziose. I giallorossi hanno mostrato i muscoli in Coppa battendo il Budoni. Il Latte Dolce spera nell’immediato ritorno nella quarta Serie nazionale.

Il match clou

Da seguire la sfida fra Lanusei e Carbonia (posticipata alle 17), due delle tre formazioni retrocesse dalla D: un confronto pieno di malinconie dopo un’annata sfortunata. La voglia di riscatto, per entrambe, è tanta.

La Ferrini Cagliari ospita (ore 17) l’Arbus, sognando di ripetere l’ultimo straordinario campionato, condotto in gran parte anche in vetta.

I blucerchiati sono ormai la seconda squadra del cagliaritano dopo il Cagliari, considerato che in Serie D la provincia e il Sud dell’Isola non è rappresentata da una società di questa parte dell’Isola. Il Budoni dei bomber Villa e Meloni gioca a Ghilarza.

I campidanesi

Il Sant’Elena di Nicola Agus gioca alle 16 a Settimo San Pietro contro il San Teodoro-Porto Rotondo. Uno smacco per i quartesi che, senza campo, disputeranno l’ennesima stagione lontano da Quartu. Un assurdo per la terza città della Sardegna. Il campo di Is Arenas resta un rudere. «Subito una partita difficile come, comunque, lo saranno tutte», dice Agus. «Questo è un torneo di alto livello». La Villacidrese, che parla argentino, riceve alle 17 la regina del massimo campionato regionale, il Taloro Gavoi (al suo ventitreesimo torneo di fila in Eccellenza) in una gara dal pronostico incerto. Grande l’attesa a Oristano per il match, tra matricole, dal passato illustre con la Tharros di Giampaolo Murru che, alle 16, deve vedersela con la Monteponi Iglesias. «Sicuramente un bel debutto», dice il patron degli oristanesi, Tonio Mura. «Vogliamo fare bene».

La Nuorese a Sassari

Sempre alle 16 la Nuorese, quasi completamente rinnovata, è attesa a Sassari dal Li Punti, mentre il Bosa ha un compito estremamente difficile a Ossi contro un’Ossese che vuole riprovare a conquistare la D.

