Leavitt: «Raccontai gli amori gay Non so, però, se infransi un tabù»  

Inserito dai critici fra i giovani minimalisti eredi di Raymond Carver, come Bret Easton Ellis e Jay McInerney, Leavitt, che era nato a Pittsburgh nel 1961, venne poi collocato fra gli esponenti di punta della cosiddetta letteratura gay, ma sono definizioni che limitano la sua statura di autore, andata poi consolidandosi con le opere successive — ora in corso di pubblicazione da Sem (alcune delle quali scritte durante lunghi soggiorni nel nostro Paese).

Quando i racconti di “Ballo di famiglia” apparvero come una rivelazione sulla scena letteraria americana, nel 1984, e il New York Times scrisse che David Leavitt «aveva del genio per l’empatia», vista la capacità di comprendere così a fondo, a soli ventitré anni, l’intimità dei personaggi, fu subito chiaro che ci si trovava di fronte a uno scrittore di razza.

Venerdì prossimo, a Gavoi, alle 19.30, David Leavitt inaugurerà la XVII edizione del Festival L’Isola delle storie, che si conferma all’altezza delle migliori aspettative dopo due anni di pausa per la pandemia.

Cosa significa l’Italia per lei?

«È il paese che amo di più, “la mia seconda patria” [lo dice in italiano, ndr]»

E cosa si aspetta da questo viaggio nell’Isola?

«Non vedo l’ora di arrivare in Sardegna! Ho tanti amici che ci sono stati e me ne hanno parlato con straordinario entusiasmo. Per me si tratta di un nuovo mondo, e ho tanta voglia di scoprirlo».

Ha dichiarato che la condizione di estraniamento è propria dell’essere scrittori: vuol dire sentirsi in costante esilio?

«Non c’è dubbio che, come la maggior parte degli scrittori, io mi senta a casa ovunque e da nessuna parte. Per fare questo mestiere devi accettare di poter vivere come uno straniero ovunque ti trovi. Devi essere cittadino del mondo».

Uno dei temi del suo ultimo romanzo, “Il decoro”, è la reazione dei liberal di sinistra all’elezione di Donald Trump nel 2016. Vede delle analogie fra la figura dell’ex presidente e quella di Silvio Berlusconi?

«Non sono abbastanza informato sulla carriera politica di Berlusconi per esprimere un giudizio del tutto consapevole, ma da quanto appare in superficie, perlomeno, ci sono molte somiglianze fra questi due personaggi odiosi».

“Il decoro” si regge quasi per intero sui dialoghi: come riesce a utilizzarli con una tale padronanza?

«I dialoghi mi vengono in modo molto naturale, le descrizioni sono un calvario (odio specialmente descrivere i volti). In questo libro provo a sfruttare i miei punti di forza. Ho anche letto diversi autori che scrivono così: Henry Green, Grace Paley, Rachel Cusk e in particolare Ivy Compton-Burnett. Come ho scoperto, raccontare una vicenda e svilupparla attraverso i dialoghi non è facile. Spesso ho il sospetto che gli scrittori scelgano questo approccio pensando che sia più semplice, per poi scoprire che invece complica le cose. O forse è il lavoro dello scrittore a essere sempre difficile».

Perché non ha mai smesso di raccontare le famiglie?

«È uno dei degli argomenti che più ricorrono nella storia della letteratura. Scrivendo di quel che accade nelle famiglie aspiro a far parte di una lunga tradizione del romanzo, in particolare del Novecento, che tra le figure più emblematiche, soprattutto donne, include Penelope Fitzgerald, Ivy Compton-Burnett, Grace Paley e Natalia Ginzburg».

“La lingua perduta delle gru”, del 1986, affrontava il sesso gay in modo esplicito: pensa che oggi ci sia più libertà espressiva, in tale ambito?

«Non sono sicuro che raccontare i rapporti omosessuali fosse un tabù negli anni Settanta e Ottanta, mi riferisco ad autori di allora come John Rechy, Edmund White, Andrew Holleran e Renaud Camus. Ma la maggior parte di quei romanzi si focalizzava su come avvenivano questi incontri nelle metropoli. Più di recente sono emersi racconti di relazioni omosessuali di lunga durata che avvengono ben lontano da New York, Parigi e Berlino. I miei primi lavori contribuirono ad allargare questo orizzonte? È una domanda da fare ai miei lettori».

