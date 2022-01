Le volontarie anti-isolamento 

L’iniziativa è nata qualche giorno fa durante una chiacchierata tra amiche. «Già da tempo faccio le consegne a domicilio per i miei clienti», racconta Monia Cogoni, titolare del bar fronte parrocchia Maria Vergine Assunta, nel cuore del centro storico selargino. «Parlandone davanti ad un caffè abbiamo pensato di allargare questa attività extra per chiunque ne avesse bisogno, a prescindere dalla mia attività». E così è stato: da alcuni giorni - con tanto di parrucche colorate e mascherina - consegnano spesa, giornali, farmaci e qualsiasi cosa serva a chi è in isolamento causa Covid. «Dopo le feste natalizie mi sono resa conto che c’è tantissima gente chiusa in casa per via della pandemia, una situazione pesante soprattutto per chi vive solo». Solidarietà che si incontra con la beneficenza: «C’è anche chi si è trovato senza lavoro: per loro organizzo spesso raccolte di fondi per acquistare beni di prima necessità. Fortunatamente ho molti clienti altruisti che mi sostengono».

Le prime richieste - dopo l’annuncio fatto sui social network - sono già arrivate. Quartu, Monserrato, Selargius, dove tante giovani mamme alle prese con figli positivi e didattica a distanza hanno bisogno della spesa a casa, e di un po’ di conforto dopo giorni di isolamento in casa. «Ci piacerebbe che il passaparola arrivasse anche agli anziani, quelli soli che magari non hanno parenti vicini per poterli aiutare», dicono, «noi siamo a disposizione per tutto l’hinterland, compatibilmente con i nostri orari di lavoro».

Le chiamate

La compagna

Missione condivisa da Graziella Ruggeri, operatrice sanitaria in un ospedale del Cagliaritano e da tempo volontaria a domicilio - gratis - per i pazienti anziani meno abbienti e soli. «Abbiamo semplicemente unito le nostre forze», sottolinea la donna, «per aiutare chi vive una situazione difficile». Non manca l’intrattenimento, «perché a queste persone serve sentire la vicinanza degli altri. E, perché no, anche una risata, che cerchiamo di strappare presentandoci con le nostre simpatiche parrucche».

