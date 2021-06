Le ville all’asta non trovano acquirenti 

Pignorati e messi all’asta. Il cofanetto del patrimonio immobiliare dell’Ogliastra contiene una decina di beni in cerca di acquirente. Nella galassia dei dissesti finanziari spuntano villette con vista sul mare di Sarrala, nella marina di Tertenia, e a San Gemiliano, quartiere residenziale di Tortolì, oltre a locali commerciali nel cuore storico del centro più popoloso dell’Ogliastra. Benché i numeri siano inferiori rispetto a quelli registrati negli ultimi anni, il tesoro all’asta ammonta a 755 mila euro.

Sulla costa

In via Sindaco Murru, nella zona di San Gemiliano, è in vendita un compendio immobiliare costituito da quattro appartamenti a uso civile abitazione, un locale adibito a deposito, due box auto coperti e altrettanti posti scoperti. Fanno parte del maggior fabbricato accessibile da via Sindaco Murru. Al primo incanto si è partiti con 542 mila euro. Asta snobbata e riproposta a febbraio a 434 mila euro. Stesso copione e ora l’immobile è in vendita a 390 mila euro, con l’offerta minima fissata a 292 mila euro. Sempre a Tortolì è in mano al custode giudiziario un locale commerciale a uso bar. Provano a venderlo dal 2 luglio 2015, invano. In quell’occasione tentarono di piazzarlo a 336 mila euro. Non sono state sufficienti 20 sedute per riuscire a chiudere l’incanto, l’ultimo dei quali è fissato per oggi a mezzogiorno a 62 mila euro. A Sarrala sono 5 le villette finite all’asta. Fanno tutte parte di un complesso residenziale ad Abba Urci e si sviluppano su una superficie di 80 metri quadri. I prezzi oscillano tra i 52 e i 65 mila euro.

In calo

Fonti autorevoli spiegano che la pandemia ha avuto i suoi effetti anche sulle esecuzioni immobiliari e sulle procedure concorsuali. Sono tre le cause del calo e di una tendenza che non accenna ancora a tornare ai ritmi precedenti, ma anzi registra nuovamente volumi in calo. Prima di tutto la sospensione fino a domani delle procedure esecutive sulla prima casa abitata dal debitore, a cui si unisce una situazione di incertezza generale, data anche dall’entrata in vigore di norme che continuano a cambiare. Il trend negativo è anche il riflesso di un lungo periodo di inattività che ha come conseguenza un calo di procedure iscritte e un minor numero di udienze, che unito alla bassa digitalizzazione e capacità di lavoro da remoto dei tribunali, creano un rallentamento generale.

RIPRODUZIONE RISERVATA