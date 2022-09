Le vie della Malvasia non maturano 

Per tutta la vallata sono in ballo 1 milione e 900 mila euro per riadattare i sentieri, valorizzare l’ambiente con percorsi consoni alla promozione del paesaggio, delle cantine e della produzione vitivinicola locale. Ma il progetto è ancora fermo alla fase preliminare, in attesa di un intervento che possa promuovere l’identità colturale del territorio.

La vallata della Malvasia attende di essere valorizzata, salvaguardata e soprattutto resa accessibile ai tanti turisti che vogliono godersi i profumi e le bellezze di questo angolo di Sardegna, sorseggiando un buon bicchiere del celebre vino e degustando le prelibatezze agroalimentari locali. Però a distanza di tre anni dall’approvazione del piano di Programmazione territoriale “La Sapienza del Villaggio”, in Planargia ancora non è stato appaltato alcun lavoro.

Il progetto

Emanuele Cauli, sindaco di Magomadas, chiede una forte accelerazione del progetto: «Ci sono molte aspettative, è tempo che tutti i soggetti coinvolti, tra cui i progettisti, accelerino le procedure altrimenti il rischio è di perdere le risorse finanziarie. Si tratta di risistemare i sentieri già esistenti e messi in funzione, valorizzando le aziende e dando la possibilità agli appassionati di escursioni di farsi una passeggiata immersi nella natura con la possibilità di visitare tutte le aziende produttrici della Malvasia. I percorsi, una volta risistemati, dovrebbero essere inseriti tra i percorsi del Club Alpino Italiano».

La richiesta

Anche il Consorzio di tutela della Malvasia di Bosa Doc attende chiarimenti: «Vorremmo capire il cronoprogramma e la struttura del progetto, e sapere a che punto è l’interlocuzione con gli enti sovraordinati per il rilascio dei pareri di competenza. Ci auguriamo di non perdere questo importante finanziamento per le lungaggini dei tecnici preposti», evidenzia il presidente Giovanni Porcu.

Piero Casula, sindaco Bosa è ottimista: «Il sopralluogo effettuato a inizio d’estate è stato proficuo, con gli altri sindaci abbiamo fatto le nostre proposte ovvero un intervento integrale di riqualificazione dei sentieri, sistemazione di piazzole e belvedere, collegando i percorsi già esistenti e mettendo in rete tutte le cantine per una promozione e valorizzazione turistica totale della vallata della Malvasia. I produttori del pregiato vino e le loro cantine saranno i nodi cruciali della rete».

Giovanni Antonio Zucca presidente dell’Unione dei comuni della Planargia è fiducioso: «Abbiamo fatto tre riunioni, in cui abbiamo coinvolto anche alcune cantine, abbiamo presentato le nostre priorità mettendo al centro del progetto sentieristica da rinnovare e collegamenti tra tutte le vigne e cantine del territorio. Siamo in attesa che l’equipe di progettisti ci dia risposte per la rimodulazione del progetto definitivo, che credo approveremo entro la fine dell’anno».

