«Le vicine mi perseguitano» 

Lo strano caso delle sorelle Pusceddu. Isella, 75 anni, è una dirigente di un istituto previdenziale pubblico in pensione; Agnese, 68, ha un trascorso da preside. Due persone riservate, conosciutissime, esponenti di una famiglia in passato impegnata politicamente in Municipio. Due insospettabili che, incredibile ma vero, per diverso tempo sono state costrette dal giudice a presentarsi tutti i giorni in caserma dai carabinieri a Guspini, oggi hanno il divieto di avvicinarsi a Monica Cireddu, 45 anni, responsabile di supermarket che le ha denunciate per stalking e ora sono sotto processo. Il procedimento penale è già cominciato per rito immediato, in applicazione del codice rosso a tutela delle donne e dei soggetti deboli che subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti.

L’udienza

Cireddu ha confermato in Aula tutte le accuse. «L’incubo è cominciato quando ho acquistati una casa abbandonata che si trova a a breve distanza dalla proprietà delle sorelle Pusceddu. Non c’è mai stato nessuno screzio, nessuna lite, addirittura non ci siamo mai parlate, ma ogni volta che incontravo soprattutto Agnese ma anche la sorella Isella, loro impugnavano il telefonino e me lo puntavano addosso. Mi riprendevano dappertutto. Quando parcheggiavo l’auto davanti a casa. Quando mi affacciavo alla finestra. Quando uscivo in terrazza, per risistemare il balcone o prendere un secchio. Succedeva anche più volte al giorno. Per mesi», ha ricordato la giovane davanti al g iudice Giampiero Sanna. Una condotta ingiustificata, senza un’apparente ragione, e una domanda assillante: dove finiranno tutti quei video, tutte quelle foto? A quel punto Cireddu ha deciso di lasciarsi alle spalle quell’inferno: ha abbandonato casa sua, affisso il cartello “Vendesi” e si è trasferita in pianta stabile dai genitori, dopo aver segnalato il fatto ai carabinieri di Guspini.

Le indagini

Secondo quando sarebbe emerso dalle indagini dei militari dell’Arma, le due sorelle avrebbero anche chiesto l’accesso agli atti in Municipio per verificare i lavori in corso nell’abitazione della vicina. Un fatto lecito, certo, ma che ha messo ancora più in allarme Monica Cireddu. Cosa volevano queste due pensionate? Agnese Pusceddu, stando poi alla querela presentata ai carabinieri, avrebbe cercato di introdursi nell’abitazione della vicina, ma è stata scoperta dal padre della responsabile di un centro commerciale. «Tra vedere e non vedere», ha dichiarato Monica Cireddu (assistita dall’avvocato Giovanni Antonio Lampis) in udienza, «ho abbandonato la casa e mi sono trasferita dai miei genitori».