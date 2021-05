Dopo anni di crisi e silenzio, via Porcu comincia piano piano a dare segni di rinascita. Le serrande di alcune attività abbassate da tempo si risollevano e, grazie a un leggero calo degli affitti, le vetrine si riaccendono. Sono tre i commercianti che hanno deciso di tentare l’avventura in quella che era la via dello shopping per eccellenza, con negozi che fino ad ora da queste parti non si erano mai visti: un vivaio, una rivendita di videogiochi e un negozio di abbigliamento vintage.

Due di questi stanno già accogliendo i clienti e raccogliendo i primi risultati, il terzo (quello di videogiochi) aprirà a breve. E le facce sono quelle di giovani speranzosi che non si sono fatti influenzare da chi invece ha chiuso (12 in tutto) negli ultimi due anni nella strada del commercio.

Proposta verde

Alberto Pisanu ha 30 anni e da ieri pomeriggio ha sollevato le serrande del suo Bonshouse, un vivaio particolare dove, come dice il nome, il protagonista è sua maestà il bonsai. «Sono molto contento», racconta il giovane commerciante, «è importante rivitalizzare questa strada che un tempo era il cuore del commercio, dove transitavano tante persone. È vero, molti negozi sono ancora chiusi ma le cose cominciano a muoversi, e quello che fa piacere è che siano soprattutto i giovani a volersi mettere in gioco». Pisano ha approfittato di un affitto abbordabile, «che mi ha consentito di prendere il locale a un costo non proibitivo. Mi ricordo via Porcu quando ero piccolo, ospitava sagre e pullulava di gente. Ecco: vorremo che si tornasse come a quei tempi».

L’idea dell’amministrazione di trasformare la strada in un’isola pedonale tenendo fuori le auto: «Un progetto interessante. La pedonalizzazione potrebbe portare molta più gente. Ovviamente bisognerà pensare a ricavare parcheggi e a lasciare gli spazi di carico e scarico per le attività».

Sono giovani anche Nicola Casu,33 anni, e Giannicola Cuboni (30): da via Marconi portano in via Porcu il loro negozio di video giochi Game People. In epoca pre-Covid ospitavano anche tornei ed iniziative che, pandemia permettendo, sono pronti a riproporre. «L’affitto del locale è un po’ più alto rispetto a via Marconi (sui 1400 euro), ma abbiamo deciso di fare un investimento perché comunque è molto grande, luminoso e con un cortile», spiega Casu, «e poi qui siamo in una posizione più centrale. La nostra è una scommessa che speriamo di vincere». Per quanto riguarda la pedonalizzazione, «non sarebbe male, anche perché il traffico non è eccessivo».

L’apertura

Non hanno perso tempo Valeria Monni e Alessandro Moro che , lunedì, al passaggio in zona arancione, hanno sollevato subito le serrande del loro negozio di abbigliamento vintage. «Avevamo voglia di portare a Quartu una proposta nuova», dicono, «aprire in via Porcu è forse una sfida, ma positiva. Abbiamo visto questo locale molto bello, a un prezzo conveniente di 1000 euro. Queste serrande vuote erano molto tristi».

Moro che ha da sempre la passione per il vintage ha girato il mondo in lungo e in largo per reperire capi. Oggi ne ha più di settemila: scarpe con zeppe e tacchi vertiginosi, giacche dalle altissime spalline, maglioni aderenti a costine. Un tesoro che custodisce insieme al suo fedele manichino di nome Margherita, diventata la sua “ modella”.