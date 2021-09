Le truffe milionarie dei falsi broker 

Sembra tutto reale: siti Internet e applicazioni ben fatti, documentazioni – poi si scopre falsi – Consob, movimenti sul conto corrente estero apparentemente veri. E soprattutto finti broker abilissimi, convincenti e sempre presenti telefonicamente, fino a quando spariscono nel nulla insieme agli investimenti fatti dalle vittime. «I casi sono sempre di più anche in Sardegna», fanno sapere dalla Polizia Postale. «C’è chi ha perso anche mezzo milione di euro». Negli ultimi due anni il fenomeno è esploso non solo in Italia ma anche in Europa. Le indagini degli agenti, ma anche della Guardia di Finanza, sono numerose. «Ma quando interveniamo noi», aveva evidenziato in passato il dirigente della PolPosta, Francesco Greco, «il danno oramai è fatto. Non sempre si riesce a recuperare il denaro investito. Dunque bisogna prevenire».

La tecnica

Le vittime finiscono nella rete dei truffatori in due modi. O vengono contattati telefonicamente dal finto broker oppure, navigando nei siti Internet, approdano in qualche piattaforma per la compravendita di strumenti finanziari (trading online) e, attirati dai possibili guadagni, chiedono informazioni. Spesso per iniziare vengono richieste quote d’accesso tra i 100 e i 2.000 euro. Il tutto dopo telefonate rassicuranti, e convincenti, da parte di esperti intermediari finanziari che via mail inviano credenziali, certificati e documenti. Una volta aperto il conto, con il finanziamento iniziale, si entra in un vortice: l'abilità del truffatore porta le vittime ad aumentare gli investimenti in attesa di poter incassare i guadagni che vengono costantemente aggiornati sui siti e sulle applicazioni. Insomma sembra tutto reale. Quando si vuole passare all’incasso, il truffatore prende tempo e poi sparisce nel nulla.

Il racconto

Proprio nei giorni scorsi un cagliaritano ha presentato una querela alla Guardia di Finanza. «Sono stato contattato a maggio da un broker di Forlì. Si è presentato come agente di una delle principali banche mondiali. Gestiva tutto da Londra. Mi ha fornito le sue credenziali, ho poi scoperto false, e mi ha convinto a investire mille euro. I risultati sono arrivati: il conto è cresciuto e ho aumentato la cifra investita». Il falso broker ha sempre fornito tabelle, analisi economiche, documentazione. «Sicuramente un esperto del settore, oltre che abile truffatore. Ha conquistato la mia fiducia, lo ammetto, anche se ora me ne vergogno. Quando ho deciso di prelevare una discreta cifra dal conto corrente estero, mi ha spiegato che prima avrei dovuto pagare delle tasse. Ho fatto tutto. Da quel momento è sparito nel nulla».

I consigli

Dagli uffici della Polizia Postale della Sardegna ricordano di diffidare sempre dalle promesse di facili guadagni. Bisogna sempre controllare gli elenchi ufficiali forniti dalla Consob e non aprire mai conti correnti all’estero. Risalire ai titolari e cercare di recuperare le somme per gli investigatori è spesso complicatissimo perché si aprono infinite scatole cinesi. In caso di dubbi si può sempre chiamare la Polizia Postale o la Consob, consultando anche il sito web con tutti i consigli per investire i propri soldi in modo sicuro.

