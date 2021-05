Le truffe del reddito di cittadinanza 

C’è chi ha dimenticato di dichiarare al Fisco una parte dei redditi e chi non ha comunicato di convivere con un lavoratore. Alcuni hanno omesso nella documentazione il dettaglio sulla loro residenza, una rsa, oppure sulla loro residenza in Italia inferiore ai dieci anni. In questo modo sono rientrati tra i percettori del reddito di cittadinanza pur non avendone i requisiti. Ben 69 casi sono stati ora scoperti dalla Guardia di Finanza: persone che con le false dichiarazioni hanno intascato quasi mezzo milione di euro che non avrebbero dovuto ricevere.

Gli accertamenti

Ci sono voluti due mesi di indagini per scovare i truffatori. In gran parte sono residenti in città. Ma i casi sono sparsi in tutto il sud dell’Isola: tra le persone che illegittimamente hanno ottenuto il reddito di cittadinanza ci sono abitanti di Quartu, Siliqua, Samassi, Capoterra, Carbonia, Gonnesa, Villamar, Iglesias, Muravera e Ussaramanna. Gli accertamenti dei finanzieri del gruppo di Cagliari, in stretta collaborazione con l’Inps, sono stati svolti confrontando le autocertificazioni prodotte dai richiedenti con le documentazioni relative al reddito e alla composizione del reale nucleo familiare. Sono così emerse parecchie situazioni di illegittimità che hanno fatto scattare le 69 denunce e le relative segnalazioni all’Inps per la sospensione immediata del reddito e l’avvio delle procedure di restituzione delle somme ottenute in alcuni casi anche per oltre un anno.

Redditi “dimenticati”

Le irregolarità emerse durante le indagini dei militari delle Fiamme Gialle sono state di diverso tipo. Due cittadini stranieri hanno preso i soldi del reddito di cittadinanza senza però essere residenti in Italia da almeno 10 anni (e continuativamente negli ultimi due). Undici cagliaritani si sono dimenticati parti di reddito per poter rientrare così nei limiti per ottenere il contributo. C’è chi non ha comunicato la presenza, nel nucleo familiare, di una persona detenuta: questo avrebbe fatto diminuire il coefficiente di calcolo, determinando il rifiuto della richiesta.

Nelle rsa

Una parte importante di irregolarità sono emerse tra gli ospiti nelle strutture sanitarie assistenziali o tra i loro familiari. In 24 per esempio non hanno indicato nella domanda per avere il reddito di cittadinanza di essere di fatto residenti in quel momento in una rsa: 14 avevano un parente, uno era il tutore del ricoverato mentre nove erano i pazienti. Altri 23 non hanno comunicato all’Inps di essere finiti in una struttura o l’avvenuto ricovero di un appartenente al proprio nucleo familiare. Altre cinque persone non hanno dichiarato di avere un coniuge che riceveva la pensione, rientrando così in modo illegittimo tra i percettori del reddito di cittadinanza. Guardia di Finanza e Inps hanno avviato le procedure per recuperare i quasi 500 mila euro.

