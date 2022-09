Le troppe mire sul Mediterraneo  

«Il lavoro preparatorio è stato compiuto e le delimitazioni sono state tracciate», ha spiegato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini durante le Giornate del mare organizzate dalla rivista Limes a Trieste. Gli obiettivi sono chiari, ha specificato il ministro, ma ci sono elementi di difficoltà nel confronto con Paesi come Tunisia, Algeria e ancora di più con la Libia. I problemi interni di questi Paesi hanno rallentato la formazione delle zone esclusive che in tutto il resto del mondo è stata rapidissima.

Il Mediterraneo è stato diviso in mille pezzi, come se fosse terra, e il nuovo Parlamento deve definire, si spera in tempi brevi, la Zee italiana sul mare, cioè la zona economica esclusiva che è stata rimandata da troppo tempo, mentre le altre nazioni si ritagliavano ampie porzioni di mare. L’Algeria lo ha fatto quattro anni fa disegnando un perimetro che va a lambire la Sardegna e aprendo un contenzioso con l’Italia perché la decisione fu presa in modo unilaterale. Si tratta di un confine dove la zona algerina si sovrappone alle acque della Sardegna per le attività della pesca, ma anche per le questioni energetiche che hanno reso centrale il ruolo del governo di Algeri e che potrebbero ridare vita al gasdotto con la Sardegna.

Il Mediterraneo è stato diviso in mille pezzi, come se fosse terra, e il nuovo Parlamento deve definire, si spera in tempi brevi, la Zee italiana sul mare, cioè la zona economica esclusiva che è stata rimandata da troppo tempo, mentre le altre nazioni si ritagliavano ampie porzioni di mare. L’Algeria lo ha fatto quattro anni fa disegnando un perimetro che va a lambire la Sardegna e aprendo un contenzioso con l’Italia perché la decisione fu presa in modo unilaterale. Si tratta di un confine dove la zona algerina si sovrappone alle acque della Sardegna per le attività della pesca, ma anche per le questioni energetiche che hanno reso centrale il ruolo del governo di Algeri e che potrebbero ridare vita al gasdotto con la Sardegna.

Accordi bilaterali

Le Zee, concordate a livello internazionale, hanno rivoluzionato il diritto del mare: i confini devono essere stabiliti a livello bilaterale e quindi, nel nostro esempio, tra Italia e Algeria, così come con gli altri Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. La “chiusura” di quei tratti di mare vuol dire stabilire il diritto sullo sfruttamento delle risorse ittiche e minerarie sino a duecento miglia dalla costa; ma significa anche contrattare le concessioni sulle trivellazioni e sullo sfruttamento di energia rinnovabile.

Le delimitazioni

«Il lavoro preparatorio è stato compiuto e le delimitazioni sono state tracciate», ha spiegato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini durante le Giornate del mare organizzate dalla rivista Limes a Trieste. Gli obiettivi sono chiari, ha specificato il ministro, ma ci sono elementi di difficoltà nel confronto con Paesi come Tunisia, Algeria e ancora di più con la Libia. I problemi interni di questi Paesi hanno rallentato la formazione delle zone esclusive che in tutto il resto del mondo è stata rapidissima.

Le intese già fatte

Per ora nel Mare Nostrum, a eccezione del Montenegro che peraltro ha un minimo accesso al mare, tutti gli Stati hanno esteso i propri diritti in materia esclusiva di pesca oltre le dodici miglia delle acque territoriali e hanno stipulato accordi bilaterali. In nessun punto del Mediterraneo le coste sono distanti più di quattrocento miglia nautiche e questo agevola gli accordi. Il canale di Sardegna divide la nostra isola dall’Algeria e dalla Tunisia. I rapporti con l’Algeria vengono da lontano quando la Regione era entrata nel Consorzio Galsi ed era andata vicina alla realizzazione del gasdotto sottomarino.

La scelta dovuta

Ora l’Italia ha scelto l’Algeria come parziale sostituto della Russia tra i fornitori di gas. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha incontrato due volte il capo dello Stato algerino e l’ultima volta ha concordato una fornitura importante di gas. Relazioni internazionali non facili date anche le connessioni speciali che Algeri mantiene con Mosca, ma è pur vero che in politica un Paese può essere amico su alcune partite e competitore su altre.

Le difficoltà

Fu Cipro qualche anno fa a stipulare per primo gli accordi con Egitto, Libano e Israele prima per la protezione ecologica, (Zpe), e poi per la pesca. L’Italia oggi trova le maggiori difficoltà con la Libia per i motivi politici ben noti ma anche con Malta che, per la sua storia, è il Paese meno mediterraneo di tutti gli altri. Il governo della Valletta ha ipotizzato una ripartizione del mare sproporzionata rispetto alle dimensioni dell’isola.

La mappa

L’ipotesi della delimitazione della zona italiana abbraccia l’Adriatico con una porzione riservata allo sfruttamento ittico con la Croazia, quindi il canale di Sicilia e quello di Sardegna. Le Bocche di Bonifacio, infine, mantengono un accordo comune italo-francese per quanto riguarda l’attività di pesca, mentre al largo di Pantelleria sarebbero segnate le attività con la Tunisia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata