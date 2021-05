Le tribù urbane fra social e rabbia 

Ci sono i nenni e le nenne. Non quelli dell’immaginario collettivo dei cagliaritani. E ci sono i gaggi e le gagge, anche loro diversi da quelli che siamo abituati a conoscere. Sono una subcultura, il nennismo/gaggismo che sollecita gli adolescenti ad assumere comportamenti devianti o criminali (risse, alcol, droghe) per il solo gusto della trasgressione. Poi ci sono i ragazzi di strada, un’altra importante subcultura, che si comportano come nenni e gaggi ma, a differenza di questi, sono mossi da un reale disagio sociale ed economico e hanno voglia di riscatto. Accanto, spunta la subcultura dei finti disagiati, alcuni ragazzini che arrivano da famiglie benestanti che fingono un disagio e assumono comportamenti devianti. Quindi gli skaters, ragazzine e ragazzini che in gruppo esprimono la pratica sportiva e socializzante, infine le reginette di Instagram: InstaGirl le chiamano, ragazzine adolescenti o appena maggiorenni popolarissime sui social che pubblicano foto sexy o sensuali.

Lo studio

Per capire quali rischi corrono i giovani che vivono nella Città metropolitana occorre leggere la ricerca finanziata dal centro regionale di Programmazione sulle subculture giovanili curata dallo Iares, l’istituto di ricerca della Acli della Sardegna, in collaborazione con l’Osservatorio Cybercrime. «Ogni subcultura ha tratti di devianza e di resilienza», spiega Luca Pisano, psicologo, psicoterapeuta, direttore dell’Osservatorio. «Quelle che abbiamo individuato con questa ricerca qualitativa sono fluide e in continua trasformazione, il che significa che un ragazzo può far parte di una o più subculture o anche nessuna», aggiunge. L’obiettivo della ricerca non è identificare i giovani cagliaritani in una o in un’altra categoria ma puntare i fari su comportamenti devianti che hanno una base culturale e tracciare una linea che, spiega il dottor Pisano, «rappresenta soprattutto uno strumento per i genitori». «Siamo partiti da un’esigenza, capire le condizioni dei giovani in questo momento storico influenzato dai social, dal linguaggio di certe canzoni», soprattutto rap, «e il loro utilizzo a volte improprio che alimenta comportamenti preoccupanti», come droga, risse e alcol, dice Antonello Caria, direttore dello Iares. Il punto di caduta dello studio è la creazione di una rete per alimentare la Carta di Piazza Yenne, strumento di prevenzione e contrasto del disagio giovanile a Cagliari, attraverso una raccolta fondi.

Le subculture

Allora eccole le subculture giovanili identificate nella città metropolitana di Cagliari. «Mentre nennismo-gaggismo, ragazzi di strada e falsi disagiati hanno una tipizzazione nell’area metropolitana, le altre subculture hanno origine più lontane, seppure a Cagliari si presentino con alcune differenze», spiega Luca Pisano. «Ci sono i gamer, adolescenti che utilizzano videogiochi vietati ai minori di 18 anni perché contengono messaggi sessuali e di violenza. Quindi ci sono le InstaGirl che espongono sì il loro corpo ma lo fanno senza pose volgari. Controllano la propria immagine, non vogliono che sia associata a quella delle gagge», che per i gaggi rappresentano trofei da ammirare, «e spesso promuovono messaggi positivi, come la tutela dell'ambiente, per esempio. Il rischio, però, è che si generino disturbi alimentari», spiega ancora. «Premesso che mostrarsi sui social network è un comportamento sia delle ragazze che dei ragazzi, questa modalità di interazione mediate immagini ritoccate», perché devono essere perfette, «è uno strumento di comunicazione diffusa che nasce 40 anni fa», spiega Cristina Cabras, docente di psicologia sociale all’università di Cagliari. «Negli anni 80 l’esposizione dei corpi, in particolare quelli femminili, è cominciata nelle trasmissioni delle tv private e si chiama oggettivazione. Quello a cui assistiamo oggi nei social è invece auto-oggettivazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA